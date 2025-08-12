  • 12 Agosto 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Il 14 agosto, disinfestazione degli stabili comunali

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Il Comune di Ragusa informa la cittadinanza che, in data 14 agosto sarà effettuata l’operazione di disinfestazione negli edifici di proprietà comunale, al fine di garantire igiene e sicurezza negli ambienti pubblici.
L’intervento, affidato all’ATI Busso–IGM–Ciclat, interesserà sedi istituzionali, uffici, strutture sportive, centri culturali, biblioteche, asili nido e altri immobili comunali presenti sul territorio.
Per consentire le operazioni, i locali indicati saranno chiusi al pubblico la giornata del 14 agosto. In particolare, si invitano cittadini e utenti a programmare eventuali accessi e servizi tenendo conto della chiusura prevista.
Sono esclusi dal presente intervento – in quanto programmati in altre date – i locali della sede dei Vigili Urbani (5 dicembre 2025), gli uffici comunali di Marina di Ragusa (28 agosto 2025), l’Info Tourist di Piazza San Giovanni, l’Info Tourist di Ibla, il Castello di Donnafugata e altre strutture per le quali sarà data comunicazione successiva.
Palazzo di Città – Corso Italia,72
Museo Italia in Africa – Via San Giuseppe
Museo di Palazzo Zacco – Via San Vito
Ufficio Tecnico edificio nord scale A/B ad angolo con Corso Italia – Piazza San Giovanni
Ufficio Tecnico edificio Sud – Piazza San Giovanni
Uffici Tributi e Servizi Sociali ( edifici 2° e 3° piano ) – Via Mario Spadola
Ufficio Tecnico di via M. Spadola Settore V
Protezione Civile – V.le N. Colajanni n. 69
Biblioteca Comunale – Via Zama
Centro Diurno per Anziani – Piazza Vann’Antò
Centro Servizi Culturali – Via A. Diaz
Ufficio Comunale Asili Nido – Via Ecce Homo, 98
Asilo Nido San Giovanni – Via Ecce Homo, 98
Asilo Nido Prof. Totò Stella – Via Carducci, 236
Asilo Nido G.B. Marini – Via Montereo,2 Ibla
Asilo Nido Palazzello 1 – Via Perosi,5
Asilo Nido Palazzello 2 – Via Perosi,7
Asilo Nido Patro – Via De Nicola,s.n.
Ufficio Centri Storici – Piazza Pola Ibla
Palasport Palaminardi – Via Magna Grecia
Uffici Comunali Sport e Sviluppo Economico – Via On. Di Quattro – Zona Artigianale
Teatro Tenda – Via Mario Spadola
Ufficio Sviluppo Economico – Via On. Di Quattro – Zona Artigianale
Anagrafe Canina – Zona Industriale 1^ Fase
Stadio “Aldo Campo”- C.da Selvaggio
Palasport “Palaminardi” – Via Magna Grecia
Campo Sportivo di Calcio “G. Ottaviano “ – Via N. Colajanni
Palestra “S. Parisi “ – Via Bellarmino
Palestra “C. Pappalardo” – Via A. Moro
Palestra “Umberto I” – Via Marsala
Impianto Polivalente di Atletica Leggera – C.da Petrulli
Campo Sportivo di Rugby – Via Forlanini
Palasport “S. Padua “ – Via Zama
Piscina Comunale – Via Psaumida
Centro Affidi – Via Delle Betulle, 2
Spazio Adozioni e Centro Antiviolenza – Via Ecce Homo 98
Ufficio Affissioni (IV piano sopra Ufficio Tributi) – Via M. Spadola 56
Campo Sportivo di Marina di Ragusa
Campetti sportivi del Villaggio dei Gesuiti
Ufficio di Protezione Civile comunale presso il Porto Turistico
Ufficio Anagrafe – Via Matteotti,55

574156
© Riproduzione riservata

