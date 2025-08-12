Ragusa. Il 14 agosto, disinfestazione degli stabili comunali

Ragusa – Il Comune di Ragusa informa la cittadinanza che, in data 14 agosto sarà effettuata l’operazione di disinfestazione negli edifici di proprietà comunale, al fine di garantire igiene e sicurezza negli ambienti pubblici.

L’intervento, affidato all’ATI Busso–IGM–Ciclat, interesserà sedi istituzionali, uffici, strutture sportive, centri culturali, biblioteche, asili nido e altri immobili comunali presenti sul territorio.

Per consentire le operazioni, i locali indicati saranno chiusi al pubblico la giornata del 14 agosto. In particolare, si invitano cittadini e utenti a programmare eventuali accessi e servizi tenendo conto della chiusura prevista.

Sono esclusi dal presente intervento – in quanto programmati in altre date – i locali della sede dei Vigili Urbani (5 dicembre 2025), gli uffici comunali di Marina di Ragusa (28 agosto 2025), l’Info Tourist di Piazza San Giovanni, l’Info Tourist di Ibla, il Castello di Donnafugata e altre strutture per le quali sarà data comunicazione successiva.

Palazzo di Città – Corso Italia,72

Museo Italia in Africa – Via San Giuseppe

Museo di Palazzo Zacco – Via San Vito

Ufficio Tecnico edificio nord scale A/B ad angolo con Corso Italia – Piazza San Giovanni

Ufficio Tecnico edificio Sud – Piazza San Giovanni

Uffici Tributi e Servizi Sociali ( edifici 2° e 3° piano ) – Via Mario Spadola

Ufficio Tecnico di via M. Spadola Settore V

Protezione Civile – V.le N. Colajanni n. 69

Biblioteca Comunale – Via Zama

Centro Diurno per Anziani – Piazza Vann’Antò

Centro Servizi Culturali – Via A. Diaz

Ufficio Comunale Asili Nido – Via Ecce Homo, 98

Asilo Nido San Giovanni – Via Ecce Homo, 98

Asilo Nido Prof. Totò Stella – Via Carducci, 236

Asilo Nido G.B. Marini – Via Montereo,2 Ibla

Asilo Nido Palazzello 1 – Via Perosi,5

Asilo Nido Palazzello 2 – Via Perosi,7

Asilo Nido Patro – Via De Nicola,s.n.

Ufficio Centri Storici – Piazza Pola Ibla

Palasport Palaminardi – Via Magna Grecia

Uffici Comunali Sport e Sviluppo Economico – Via On. Di Quattro – Zona Artigianale

Teatro Tenda – Via Mario Spadola

Ufficio Sviluppo Economico – Via On. Di Quattro – Zona Artigianale

Anagrafe Canina – Zona Industriale 1^ Fase

Stadio “Aldo Campo”- C.da Selvaggio

Palasport “Palaminardi” – Via Magna Grecia

Campo Sportivo di Calcio “G. Ottaviano “ – Via N. Colajanni

Palestra “S. Parisi “ – Via Bellarmino

Palestra “C. Pappalardo” – Via A. Moro

Palestra “Umberto I” – Via Marsala

Impianto Polivalente di Atletica Leggera – C.da Petrulli

Campo Sportivo di Rugby – Via Forlanini

Palasport “S. Padua “ – Via Zama

Piscina Comunale – Via Psaumida

Centro Affidi – Via Delle Betulle, 2

Spazio Adozioni e Centro Antiviolenza – Via Ecce Homo 98

Ufficio Affissioni (IV piano sopra Ufficio Tributi) – Via M. Spadola 56

Campo Sportivo di Marina di Ragusa

Campetti sportivi del Villaggio dei Gesuiti

Ufficio di Protezione Civile comunale presso il Porto Turistico

Ufficio Anagrafe – Via Matteotti,55

