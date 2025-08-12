Eroi per una notte: il sindaco di Modica premia tre giovani per il loro gesto di altruismo

MODICA, 12 Agosto 2025 – Un gesto di altruismo e senso civico che non è passato inosservato. Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, in un incontro formale, assieme agli assessori Samuele Cannizzaro, Tino Antoci e Concetta Spadaro, ha voluto esprimere la sua gratitudine e quella dell’intera comunità ai tre giovani di Pozzallo che la notte di San Lorenzo si sono distinti per il loro coraggio e la loro prontezza. Matteo Migliore, Gaia Avveduto e Stefano Agosta mentre si trovavano sulla spiaggia di Marina di Modica, hanno notato una giovane in difficoltà e sono immediatamente intervenuti per prestarle i primi soccorsi. Non solo, hanno anche allertato i soccorritori. Quando l’ambulanza è arrivata, però, c’è stato un intoppo inaspettato: alcuni ragazzi avevano rubato la barella che il 118 aveva lasciato nei pressi della passerella

Senza esitare, i tre giovani si sono mobilitati, collaborando attivamente con il personale medico per rintracciarla. La loro determinazione ha permesso di ritrovare l’attrezzatura poco distante in mano ad alcuni ragazzi ubriachi e di garantire che la ragazza ricevesse l’assistenza necessaria in tempi rapidi.

Il sindaco ha voluto sottolineare come l’azione dei tre ragazzi non sia solo un esempio di generosità, ma anche un promemoria del valore della solidarietà e del senso di responsabilità che ogni cittadino dovrebbe avere. “Avete dimostrato che l’altruismo non è solo un valore, ma un’azione concreta che può fare la differenza nella vita delle persone,” ha dichiarato il primo cittadino, elogiando il loro gesto come un faro di speranza in tempi in cui spesso si tende a essere indifferenti”. Un’azione che ci ricorda come, anche nelle circostanze più difficili, la gentilezza e il coraggio possano trasformare un’emergenza in una storia di speranza.

