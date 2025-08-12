“Sguardi d’A-Mare”: la mostra del Maestro Nunzio Barrera a Donnalucata

DONNALUCATA (Scicli) – L’artista pozzallese Nunzio Barrera espone le sue opere a Donnalucata. La sua mostra personale di pittura, intitolata “Sguardi d’A-Mare”, sarà inaugurata domenica 17 agosto alle ore 19:00 presso lo storico Palazzo Mormino.

L’esposizione, visitabile fino al 24 agosto, raccoglie una selezione di quadri realizzati nel corso degli anni, a cui se ne aggiungono di nuovi, tutti uniti da un unico, potente tema: il mare. Le opere sono uno specchio della crescita artistica di Barrera, con uno stile che evolve dai tratti leggeri dei primi lavori a quelli più tormentati, fino ad arrivare a una pennellata decisa e matura.

Come sottolinea la giornalista Laura Malandrino nella critica di presentazione, la mostra offre “una carrellata di paesaggi marini e di volti di uomini e donne che vivono lungo le coste del Mediterraneo”. I loro sguardi, “accarezzati dal vento”, riflettono la bellezza del cielo al crepuscolo, creando un legame profondo con la natura circostante. Il vento diventa un elemento simbolico che unisce le diverse culture e i popoli del Mediterraneo, da Nord a Sud, portando con sé un messaggio di fratellanza e destino comune.

Nunzio Barrera, nato a Pozzallo nel 1948, ha alle spalle una lunga e onorevole carriera artistica. Diplomato in disegno industriale e formatosi all’Istituto Statale d’Arte di Siracusa, ha partecipato a numerose mostre in Italia e all’estero fin dal 1975. Le sue opere si trovano in importanti collezioni pubbliche e private e dal 1991 è membro dell’Accademia Internazionale d’Arte Moderna di Roma.

Questa mostra rappresenta un’occasione imperdibile per ammirare il percorso artistico di un maestro che, con i suoi quadri, invita a riflettere sulla profonda connessione tra l’uomo, il mare e la natura.

