Scicli | Sport

Basket. Nella Meerkat Scicli arriva Danilo Vukosavijevic

Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 12 Agosto2025 – Grande colpo per la Meerkat che annuncia un’importante aggiunta al proprio roster in vista della prossima stagione: Danilo Vukosavljevic, giovane guardia serba classe 2003, è ufficialmente un nuovo giocatore della squadra di Scicli.
Alto 190 cm, Vukosavljevic è un giocatore versatile e talentuoso, che si distingue per la sua visione di gioco e per una mentalità orientata al sistema di squadra. Le sue armi principali sono il tiro dall’arco e il gioco verticale, che lo rendono una minaccia costante per le difese avversarie.
Cresciuto nelle giovanili del Colleferro sotto la guida di Donato Avenia, ex nazionale, Vukosavljevic ha già accumulato diverse esperienze significative nel suo percorso cestistico. Dopo una parentesi a Rende, ha giocato in Serie B con il Basket Corato, per poi confermarsi nelle ultime due stagioni in Serie C con la Dierre Reggio Calabria. Proprio in Calabria si è messo in mostra non solo per il suo micidiale tiro da tre, ma anche per la sua grande voglia di migliorarsi e per la sua disponibilità.
L’arrivo di Vukosavljevic rappresenta un innesto di qualità e talento, che si inserisce perfettamente nel progetto della Meerkat, desiderosa di rafforzare la squadra con elementi giovani ma già capaci di fare la differenza.

© Riproduzione riservata

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
