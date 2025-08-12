  • 12 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 12 Agosto 2025 -
Ecologia | Marina di Modica

A Marina di Modica, la “Notte di San Lorenzo” si trasforma in una lezione di civismo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MARINA DI MODICA, 12 Agosto 2025 – All’indomani della Notte di San Lorenzo, un’iniziativa speciale ha trasformato la spiaggia di Marina di Modica in un’aula a cielo aperto per l’educazione ambientale. Lunedì 11 agosto, nell’ambito del progetto “Voglio Dire”, è stata promossa una giornata di sensibilizzazione per mostrare ai cittadini, e in particolare ai giovani, l’impatto dei festeggiamenti sul litorale.
L’idea, insolita quanto efficace, è stata quella di lasciare volutamente inalterata una porzione della spiaggia, senza procedere alla pulizia immediata. L’obiettivo era chiaro: esporre in modo tangibile i segni lasciati dalla grande affluenza e dalla scarsa attenzione all’ambiente. Un’immagine concreta e diretta, che ha voluto scuotere le coscienze e sottolineare l’importanza del rispetto per il patrimonio comune.
“Abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, un incontro di sensibilizzazione ambientale,” ha dichiarato William Bonomo, animatore del progetto. “Noi giovani ci siamo riuniti per far riflettere su quanto accade dopo la Notte di San Lorenzo. L’obiettivo è far capire e cercare di evitare di deturpare la nostra spiaggia.”
L’assessore all’Ecologia e alle Politiche Giovanili, Samuele Cannizzaro, ha sottolineato l’importanza del gesto: “Far vedere quello che resta a seguito della Notte di San Lorenzo è stato importante perché ha permesso di sensibilizzare e far capire quanto sia necessario rispettare le spiagge, che sono il nostro patrimonio.”
L’iniziativa ha visto una partecipazione attiva e costruttiva da parte dei giovani, che hanno dato un aiuto concreto agli operatori ecologici nella pulizia. Un segnale di speranza, come ha evidenziato Dario Modica, DEC del Comune di Modica: “È stato bello vedere numerosi giovani dare una mano, supportandoli concretamente.”
Questo evento si inserisce nel percorso “Dire Verde”, dedicato all’ambiente, promosso dall’Associazione ATOS ETS in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modica. Un’azione simbolica che ha dimostrato come l’impegno civico possa nascere anche da momenti di festa, trasformandoli in preziose occasioni di crescita per l’intera comunità.

574169
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube