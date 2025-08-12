Nasce il Comitato per la Difesa del Bassopiano Ispicese: uniti per tutelare il territorio

ISPICA, 12 Agosto 2025 – È stato costituito ufficialmente il Comitato per la Difesa del Bassopiano Ispicese, una nuova associazione nata dalla volontà di cittadini e proprietari di terreni agricoli di proteggere e valorizzare uno dei territori più fertili ma anche più vulnerabili del comune di Ispica.

L’atto costitutivo è stato firmato da tredici promotori presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Gambuzza, a Ispica. La presidenza del Comitato è affidata a Mariagiovanna Gradanti, affiancata dal vicepresidente Emanuele Criscione, dal segretario Giuseppe Distefano, dal tesoriere Simone Gambuzza e dal consigliere Michele Savarino.

Un’emergenza cronica: la situazione del Canale Circondariale

Il Comitato si propone di affrontare una problematica critica e di lunga data: il degrado del sistema di canali e torrenti che confluiscono nel Canale Circondariale. La mancanza di manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e dell’Autorità di Bacino, unita ai cambiamenti climatici e alle piogge sempre più intense, ha causato negli anni frequenti e gravi allagamenti, con danni ingenti per le aziende agricole e per i residenti.

A rendere la situazione ancora più difficile è il fatto che i proprietari dei terreni continuano a ricevere salate cartelle di pagamento per servizi che non vengono erogati o che sono gestiti con enormi difficoltà.

Obiettivi e prime azioni concrete

Il Comitato intende agire come un ponte tra la cittadinanza, le imprese e le istituzioni, con obiettivi precisi:

* Sollecitare interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria su torrenti e canali.

* Ottenere una revisione equa dei criteri di tassazione a carico dei proprietari dei terreni.

* Contrastare riforme dei Consorzi di Bonifica che possano aggravare ulteriormente la situazione economica dei cittadini con nuove spese ingiustificate.

Già in vista dell’autunno e delle prime piogge, il Comitato si è attivato per scongiurare nuovi allagamenti. Una prima, positiva interlocuzione è stata avviata con il Consorzio di Bonifica n. 8, ottenendo l’impegno del Commissario straordinario Calogero Ferrandello a procedere con l’acquisto e la sostituzione dell’elettropompa idrovora a servizio di Pantano Gariffi e a pianificare un incontro con il Comitato.

L’associazione si presenta come un’entità aperta al dialogo costruttivo e alla collaborazione con le istituzioni e le altre realtà locali. Il Comitato per la Difesa del Bassopiano Ispicese invita tutti gli interessati ad aderire per unire le forze e tutelare in maniera efficace il territorio.

