Politica | Scicli

Forza Italia. Cugnata a confronto col segretario cittadino di Scicli Cartia

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – Il segretario provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata, interviene per esprimere la propria posizione su quanto sta accadendo in seno al consiglio comunale di Scicli, invitando alla calma e alla coesione in un momento particolarmente delicato per il partito. “In questi giorni – dichiara Cugnata – abbiamo assistito a una serie di cambiamenti significativi all’interno del consiglio comunale di Scicli. Nuovi ingressi e ridefinizioni di posizioni stanno delineando un quadro fluido, in cui le alleanze e i ruoli di maggioranza e opposizione sono ancora da chiarire. In questo contesto, Forza Italia si sta distinguendo per il lavoro costante e per una fase di crescita che coinvolge tutti i suoi rappresentanti. Dopo una lunga e costruttiva telefonata con il segretario cittadino Guglielmo Cartia, abbiamo convenuto sulla necessità di invitare tutti i consiglieri alla calma e alla prudenza, evitando fughe in avanti e comportamenti che possano minare la compattezza del gruppo”.

Cugnata sottolinea come “in questo momento, prima di ogni cosa, è fondamentale fare gli interessi di Forza Italia. Siamo tutti chiamati a collaborare affinché il partito possa risultare sempre più compatto e coeso. Determinate situazioni, che oggi sembrano urgenti, devono essere messe da parte per essere affrontate a tempo debito, dopo l’estate, quando si potrà procedere con la necessaria attenzione e con il coinvolgimento di tutte le parti. Abbiamo bisogno di serenità e concordia, soprattutto ora che ci prepariamo a presentare la nostra forza e la nostra unità al segretario nazionale Antonio Tajani. È per questo che ho chiesto al segretario cittadino Cartia di intervenire favorendo un clima di concordia e di dialogo tra tutti i consiglieri, così da rafforzare il percorso di crescita che ci vede protagonisti in provincia di Ragusa”. “Forza Italia – conclude Cugnata – è impegnata affinché ogni nodo venga sciolto con dovizia di particolari al momento opportuno. Il nostro obiettivo è quello di costruire una presenza monolitica e autorevole, capace di affrontare con determinazione le sfide che ci attendono. Invito chi fa parte della nostra squadra a mettere da parte contrapposizioni e tensioni, lavorando insieme, con spirito di servizio e responsabilità. Solo in questo modo potremo garantire al partito e alla città di Scicli un futuro stabile e prospero”.

© Riproduzione riservata

