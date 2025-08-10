Squadra di Protezione Civile di Ragusa interviene per incendio tra Comiso e Vittoria

Comiso, 10 Agosto 2025 – Una squadra AIB (Antincendio Boschivo) del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Ragusa è intervenuta ieri pomeriggio per domare un vasto incendio che ha colpito una zona di canneto in Contrada Targena, al confine tra i comuni di Comiso e Vittoria. L’intervento è stato attivato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Tre volontari, operando in stretta collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno lavorato per circa quattro ore per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La loro prontezza e dedizione hanno permesso di contenere i danni e riportare la situazione sotto controllo.

L’episodio evidenzia ancora una volta il ruolo cruciale dei volontari della Protezione Civile, un esempio concreto di professionalità, collaborazione e impegno a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini.

