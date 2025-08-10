  • 10 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 10 Agosto 2025 -
Redazionale | Sport

Basket. Barracca, Guastella, Mancuso e Cantone: orgoglio ibleo in maglia Virtus Ragusa

Il roster della prima squadra sarà completato da quattro giovani cresciuti al PalaPadua
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – La Virtus basket avrà in organico per la stagione 2025/26 quattro giovani cresciuti nel proprio vivaio: si tratta di Salvatore Barracca, Christian Guastella, Francesco Mancuso e Stefano Cantone. I primi tre, classe 2007, e Cantone, classe 2008, vestono la maglia biancazzurra fin dai tempi del minibasket. Già da bambini hanno imparato a calcare il parquet del PalaPadua e oggi rappresentano il fiore all’occhiello dell’Academy, simbolo di un percorso fatto di lavoro, sacrifici e orgoglio.

Nelle ultime due stagioni hanno contribuito in maniera decisiva agli ottimi risultati del settore giovanile. Nel 2024/25, sotto la guida di Salvatore Scrofani e Sergio Trovato, hanno raggiunto la semifinale nel campionato di DR1 (l’ex Serie D), fermandosi soltanto davanti alla Pgs Sales Catania, poi promossa sul campo. Inoltre si sono laureati campioni regionali Under 19 Gold: la loro corsa verso le finali nazionali si è fermata solo all’ultimo match della fase interzona, contro Ozzano, dopo due splendide vittorie su Portici e Novipiù Piemonte.

Nel 2023/24 avevano conquistato un’altra semifinale di DR1 (k.o. contro Siracusa) e il titolo di campioni regionali Under 17 Eccellenza, con un percorso perfetto nei Play-In Gold (14 vittorie su 14) guidati da coach Lambruschi. Barracca e Guastella, insieme a Giovanni Tumino, erano stati protagonisti nell’estate 2023-24 della cavalcata fino ai quarti di finale del campionato nazionale Under 16 di 3 contro 3, a Lignano Sabbiadoro, dove la Virtus arrivava da campione regionale in carica.

Questi ragazzi sono il futuro che la Virtus intende valorizzare. La loro presenza in prima squadra non è soltanto una scelta tecnica, ma il segno di una storia che continua: quella di giovani ragusani che hanno iniziato a giocare sognando questa maglia, e oggi hanno la possibilità di difenderla davanti alla propria gente.

573976
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube