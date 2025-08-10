Basket. Barracca, Guastella, Mancuso e Cantone: orgoglio ibleo in maglia Virtus Ragusa

Ragusa – La Virtus basket avrà in organico per la stagione 2025/26 quattro giovani cresciuti nel proprio vivaio: si tratta di Salvatore Barracca, Christian Guastella, Francesco Mancuso e Stefano Cantone. I primi tre, classe 2007, e Cantone, classe 2008, vestono la maglia biancazzurra fin dai tempi del minibasket. Già da bambini hanno imparato a calcare il parquet del PalaPadua e oggi rappresentano il fiore all’occhiello dell’Academy, simbolo di un percorso fatto di lavoro, sacrifici e orgoglio.

Nelle ultime due stagioni hanno contribuito in maniera decisiva agli ottimi risultati del settore giovanile. Nel 2024/25, sotto la guida di Salvatore Scrofani e Sergio Trovato, hanno raggiunto la semifinale nel campionato di DR1 (l’ex Serie D), fermandosi soltanto davanti alla Pgs Sales Catania, poi promossa sul campo. Inoltre si sono laureati campioni regionali Under 19 Gold: la loro corsa verso le finali nazionali si è fermata solo all’ultimo match della fase interzona, contro Ozzano, dopo due splendide vittorie su Portici e Novipiù Piemonte.

Nel 2023/24 avevano conquistato un’altra semifinale di DR1 (k.o. contro Siracusa) e il titolo di campioni regionali Under 17 Eccellenza, con un percorso perfetto nei Play-In Gold (14 vittorie su 14) guidati da coach Lambruschi. Barracca e Guastella, insieme a Giovanni Tumino, erano stati protagonisti nell’estate 2023-24 della cavalcata fino ai quarti di finale del campionato nazionale Under 16 di 3 contro 3, a Lignano Sabbiadoro, dove la Virtus arrivava da campione regionale in carica.

Questi ragazzi sono il futuro che la Virtus intende valorizzare. La loro presenza in prima squadra non è soltanto una scelta tecnica, ma il segno di una storia che continua: quella di giovani ragusani che hanno iniziato a giocare sognando questa maglia, e oggi hanno la possibilità di difenderla davanti alla propria gente.

