Forza Italia accoglie due consiglieri a Scicli

Scicli, 10 Agosto 2025 – Forza Italia rafforza la sua presenza nel comune di Scicli con l’adesione di due figure di spicco dell’amministrazione locale: l’assessore Enzo Giannone e il consigliere Giuseppe Arrabito. L’annuncio è stato dato dal deputato e Presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, che ha espresso grande soddisfazione per l’ingresso nel partito di due “amministratori locali di valore”.

Due figure chiave per Scicli

Enzo Giannone, che ricopre l’incarico di assessore con deleghe importanti come manutenzione, ambiente, urbanistica e protezione civile, ha sottolineato il legame di lunga data con il deputato Minardo, affermando di voler proseguire un percorso comune basato su “impegno, serietà e attenzione ai bisogni concreti” della comunità sciclitana.

Giuseppe Arrabito, attuale presidente della terza commissione consiliare, che si occupa anche di Bilancio, ha motivato la sua scelta con la convinzione che Forza Italia sia un “progetto politico che sa valorizzare le competenze e ascoltare i territori”. Arrabito ha promesso di farsi portavoce delle istanze dei cittadini di Scicli all’interno del partito.

Crescita e radicamento sul territorio

Il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, ha commentato positivamente le nuove adesioni, definendole una conferma della “credibilità che Forza Italia ha saputo conquistare tra gli amministratori locali”. Secondo Cugnata, l’arrivo di Giannone e Arrabito testimonia un radicamento sempre più forte del partito nella provincia di Ragusa.

Con questi nuovi ingressi, Forza Italia consolida la sua rete di amministratori locali a Scicli, puntando a rafforzare il proprio impegno per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.

