Il bivio politico di Modica: tra civismo e cambio di casacca

Modica, 10 Agosto 2025 -La politica di Modica è al centro di un acceso dibattito dopo le recenti mosse del sindaco, Maria Monisteri, e le conseguenti critiche sollevate dal consigliere della lista civica “Siamo Modica”, Paolo Nigro. Quest’ultimo ha puntato i riflettori sull’evoluzione politica del sindaco, mettendo in discussione la coerenza del suo percorso, che l’ha portata ad aderire a Forza Italia.

Nigro, in un’analisi approfondita durante l’ultimo consiglio comunale, ha espresso perplessità riguardo alla scelta della Monisteri. Mentre ha augurato buon lavoro ai consiglieri di “Modica al Centro” e ai nuovi membri di “Voce Libera”, riconoscendo la loro adesione a una linea di centrodestra, la sua critica più forte è stata rivolta al sindaco.

Il consigliere ha ripercorso la storia politica di Maria Monisteri, sottolineando come la sua elezione a sindaco, nel maggio del 2023, sia avvenuta grazie al sostegno della Democrazia Cristiana e delle liste a essa collegate. Ha ricordato la sua partecipazione a congressi, a feste di partito e persino a eventi con Totò Cuffaro, leader della DC, a riprova di un legame solido e attivo.

“Queste azioni – secondo Nigro – smentiscono l’idea di un percorso “civico” e rendono il passaggio a Forza Italia non un “approdo naturale”, come sostenuto dal sindaco, ma una svolta ben precisa nella sua carriera politica”. La Monisteri, pur ammettendo di aver cambiato casacca, ha definito l’adesione a Forza Italia come un’accoglienza in una “famiglia”. Una retorica che, per Nigro, non suona nuova, visto che parole simili erano state spese anche nei confronti della Democrazia Cristiana fino a pochi mesi fa.

La critica del consigliere Nigro si concentra sulla presunta “mistificazione della realtà”, accusando il sindaco di non essere stata onesta sulle reali motivazioni del cambio di partito. “Il problema è spiegare come e perché si cambia senza cercare giri di parole”, ha affermato, mettendo in discussione il “falso civismo ormai smascherato da tutti”.

Nigro conclude ribadendo che per lui e per i colleghi consiglieri della Democrazia Cristiana, di “Siamo Modica” e del “Gruppo Misto”, la “coerenza, la verità e il rispetto vengono prima di ogni cosa. Ha anche denunciato un “clima di intimidazione e oscurantismo” che, a suo avviso, starebbe circondando il loro gruppo consiliare, “costruito ad arte” per oscurare la loro attività politica nonostante il loro ruolo fondamentale nella vittoria elettorale.

In questo scenario, la politica modicana si trova a un bivio: da un lato, un sindaco che cerca di conciliare la sua provenienza civica con l’adesione a un partito nazionale; dall’altro, un’opposizione che chiede coerenza e trasparenza, denunciando un gioco di potere che rischia di danneggiare la fiducia dei cittadini”.

