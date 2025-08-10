  • 10 Agosto 2025 -
  10 Agosto 2025
Acate | Cronaca | News in primo piano

Paura in pieno centro ad Acate: furgone in fiamme, si indaga sulle cause

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ACATE, 10 Agosto 2025 – Momenti di grande apprensione oggi pomeriggio ad Acate, dove un furgone è stato avvolto dalle fiamme nel cuore della città, precisamente in via Cavour, all’angolo con via Roma. L’incendio, divampato intorno alle 13.30, ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme hanno rapidamente distrutto il veicolo, ormai irrecuperabile, causando anche danni significativi alle facciate e alle insegne di alcuni esercizi commerciali limitrofi. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire il traffico.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Non è chiaro se si sia trattato di un guasto tecnico, di un gesto doloso o di un incidente. Tuttavia, l’episodio riaccende la preoccupazione in città, soprattutto alla luce di quanto accaduto nelle scorse settimane. Tra Acate e Marina di Acate, infatti, si erano già verificati tre episodi analoghi, con furgoni e veicoli dati alle fiamme. La frequenza di questi eventi ha fatto scattare l’allarme tra i cittadini, che chiedono chiarezza e maggiori controlli.

Il mezzo è andato completamente distrutto. Danni anche all’area circostante. In un primo momento sembrava che il rogo potesse essere stato causato da altre dinamiche. Circostanza che è stata completamente esclusa dopo gli accertamenti tecnici esperiti.

573985
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Articoli correlati

Notizie più commentate

