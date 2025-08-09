Monterosso Almo. Navetta gratuita per Marina di Ragusa e Koala Maxi

Il Comune di Monterosso Almo, in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha annunciato un servizio di navetta gratuito per collegare il borgo Monterosso alla località balneare di Marina di Ragusa e alla discoteca Koala Maxi.

L’iniziativa, denominata “Vai col Pullman in Sicurezza”, punta a garantire spostamenti sereni e sicuri, soprattutto per i giovani che intendono trascorrere le serate estive senza dover utilizzare l’auto.

Le prime corse sono previste per oggi sabato 9 agosto e domenica 10 agosto, con ulteriori viaggi nei giorni 14, 15, 16 e 17 agosto.

La partenza è fissata alle 21, 45 dal piazzale P. Pio di Monterosso, mentre il ritorno è programmato alle 3,30 direttamente dal Koala Maxi.

Informazioni utili

• Il servizio è completamente gratuito

• Non è necessaria prenotazione

• È richiesta la massima puntualità

• Gli autisti non sono responsabili della verifica della presenza dei passeggeri al ritorno

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza dell’iniziativa come strumento di prevenzione degli incidenti stradali e incentivo alla mobilità sostenibile durante le notti d’estate.

