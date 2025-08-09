  • 9 Agosto 2025 -
Politica | Ragusa

Forza Italia rilancia a Ragusa. Incontro tra Minardo e Cugnata sulle prossime strategie

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Incontro cruciale tra il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, e il deputato nazionale Nino Minardo. L’appuntamento, atteso dagli ambienti politici locali, ha rappresentato l’occasione per tracciare le linee guida delle prossime strategie del partito in provincia, in un momento di rinnovato fermento e crescita. Forza Italia sta vivendo una fase di importante espansione, testimoniata dalle recenti adesioni di rilievo: il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e quello di Modica, Maria Monisteri, hanno scelto di unirsi al progetto azzurro, segnando un passaggio significativo sia per la compagine locale che per tutto il centrodestra. Queste ultime settimane hanno dunque confermato la capacità del partito di attrarre amministratori di peso, rafforzando la presenza nei principali centri del territorio.

Durante l’incontro, Minardo e Cugnata hanno condiviso la necessità di valorizzare queste nuove energie e di tramutarle in una strategia collettiva che coinvolga l’intera provincia. Proprio per questo, è stato convenuto che, subito dopo la pausa estiva, sarà organizzata una grande riunione di Forza Italia, aperta a tutti i nuovi ingressi e ai rappresentanti storici. L’obiettivo sarà duplice: da un lato, costruire una piattaforma comune che consenta al partito di incidere politicamente nei vari centri, con particolare attenzione a quei Comuni dove Forza Italia può contare su una presenza forte e radicata; dall’altro, promuovere un confronto allargato sulle prospettive del centrodestra in vista delle future tornate elettorali, con la volontà di favorire la massima unità e collaborazione. Proprio in queste ore si registra l’adesione di Piero Mandarà e Gaetano Riva al gruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Santa Croce Camerina. Un altro segnale importante di crescita e di radicamento del partito sul territorio, frutto di un lavoro costante di ascolto e confronto con gli amministratori locali.

L’incontro tra il deputato nazionale e il segretario provinciale è stato animato da uno spirito propositivo: entrambi hanno sottolineato come l’attuale dinamismo del partito debba tradursi in azioni concrete, capaci di coinvolgere amministratori, militanti e simpatizzanti. La grande riunione post-estate sarà dunque il primo passo per consolidare il percorso di crescita e per definire, insieme, le migliori opzioni strategiche. “La stagione che si apre – dichiara Cugnata – è carica di aspettative e potenzialità. Forza Italia, grazie all’entusiasmo dei nuovi ingressi e alla capacità di dialogo dei suoi vertici, si prepara a giocare un ruolo da protagonista, con l’ambizione di far sentire il proprio peso politico in ogni angolo della provincia. L’appuntamento fissato per il dopo estate diventa così il simbolo di una nuova fase, all’insegna della partecipazione e dell’unità, in cui il partito non solo rafforza la propria identità, ma si candida a essere motore di cambiamento e di aggregazione per tutto il centrodestra ragusano”.

573946
© Riproduzione riservata

