Ragusa | Sport

Basket. La Virtus Ragusa presenta Cardinali: porta in dote energia e ambizione

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – La Virtus di basket, in vista del prossimo campionato di Serie Interregionale, continua a puntare con decisione sui giovani talenti. L’ultimo innesto è quello di Simone Cardinali, ala del 2004, cresciuto nel vivaio del Basket Roma e protagonista nelle ultime due stagioni con la formazione di Serie C Silver, con cui – nel 2024/25 – ha collezionato 31 presenze a 11,7 punti di media. La sua miglior prestazione l’ha firmata contro Cerveteri, con 22 punti nel successo per 87-75.

Esterno dinamico, dotato di grande energia, Cardinali è un giocatore versatile, ambizioso, capace di farsi valere su entrambi i lati del campo: attacca con decisione il ferro, difende, si sacrifica.

«Sono un giocatore a cui piace correre, difendere e alzare il livello d’intensità – afferma il nuovo acquisto della Virtus –. A Ragusa ho trovato subito un ambiente positivo e motivato: sono molto contento e carico per questa nuova avventura. Non vedo l’ora di scendere in campo per dare il mio contributo, portando entusiasmo al servizio del gruppo. Ci sono tutti i presupposti per fare bene e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati».

© Riproduzione riservata

