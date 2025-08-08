L’impegno dei giovani ragusani per il futuro: nasce la nuova Consulta Giovanile

Ragusa, 08 Agosto 2025 -i è tenuta oggi pomeriggio, nell’aula consiliare del Comune di Ragusa, la prima assemblea della Consulta Giovanile Comunale. L’evento ha segnato un importante momento di partecipazione e speranza per il futuro della città, con l’aula gremita di giovani pronti a mettersi in gioco.

L’incontro ha visto la presenza del sindaco Cassì, dell’assessore alle Politiche Giovanili Simone Di Grandi e del presidente uscente della Consulta, Simone Di Quattro. Un’unica assenza, quella del presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo.

L’assemblea ha riunito ragazzi e ragazze in rappresentanza di partiti politici, movimenti civici e associazioni religiose, sociali e culturali. Una platea eterogenea, ma unita da un grande entusiasmo e una forte determinazione a voler essere parte attiva e propositiva nella vita della comunità. Gli interventi sono stati precisi e puntuali, dimostrando una chiara volontà di dare un contributo concreto alla società, sacrificando il proprio tempo libero per un impegno sociale di valore.

Particolarmente toccante è stato l’intervento di Simone Di Quattro, che ha concluso il suo mandato da presidente. A lui va il merito di aver lavorato instancabilmente per dare alla Consulta il giusto riconoscimento, portandola ad ottenere apprezzamenti anche a livello nazionale.

“La nascita della nuova Consulta Giovanile – dice Annamaria Aiello, segretaria provinciale della Democrazia Cristiana – rappresenta un germoglio di speranza per il rinnovamento politico e sociale di Ragusa. L’impegno e la partecipazione di questi giovani sono un incoraggiamento e una testimonianza del fatto che le nuove generazioni sono pronte ad assumersi responsabilità e a costruire una società più inclusiva e attenta ai bisogni delle famiglie e delle persone più fragili”.

