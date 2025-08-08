  • 8 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 8 Agosto 2025 -
Politica | Ragusa

L’impegno dei giovani ragusani per il futuro: nasce la nuova Consulta Giovanile

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

 

Ragusa, 08 Agosto 2025 -i è tenuta oggi pomeriggio, nell’aula consiliare del Comune di Ragusa, la prima assemblea della Consulta Giovanile Comunale. L’evento ha segnato un importante momento di partecipazione e speranza per il futuro della città, con l’aula gremita di giovani pronti a mettersi in gioco.

L’incontro ha visto la presenza del sindaco Cassì, dell’assessore alle Politiche Giovanili Simone Di Grandi e del presidente uscente della Consulta, Simone Di Quattro. Un’unica assenza, quella del presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo.

L’assemblea ha riunito ragazzi e ragazze in rappresentanza di partiti politici, movimenti civici e associazioni religiose, sociali e culturali. Una platea eterogenea, ma unita da un grande entusiasmo e una forte determinazione a voler essere parte attiva e propositiva nella vita della comunità. Gli interventi sono stati precisi e puntuali, dimostrando una chiara volontà di dare un contributo concreto alla società, sacrificando il proprio tempo libero per un impegno sociale di valore.

Particolarmente toccante è stato l’intervento di Simone Di Quattro, che ha concluso il suo mandato da presidente. A lui va il merito di aver lavorato instancabilmente per dare alla Consulta il giusto riconoscimento, portandola ad ottenere apprezzamenti anche a livello nazionale.

“La nascita della nuova Consulta Giovanile – dice Annamaria Aiello, segretaria provinciale della Democrazia Cristiana – rappresenta un germoglio di speranza per il rinnovamento politico e sociale di Ragusa. L’impegno e la partecipazione di questi giovani sono un incoraggiamento e una testimonianza del fatto che le nuove generazioni sono pronte ad assumersi responsabilità e a costruire una società più inclusiva e attenta ai bisogni delle famiglie e delle persone più fragili”.

573773
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube