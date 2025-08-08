  • 8 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 8 Agosto 2025 -
Attualità | Scicli

A Scicli nascono le Stanze del Commiato, un passo avanti verso dignità, trasparenza e modernità

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 08 Agosto 2025 – A Scicli, il Consiglio Comunale ha compiuto un passo significativo verso la modernità e la tutela dei cittadini, approvando il nuovo Regolamento Comunale per le Strutture del Commiato. Questo strumento normativo, a lungo atteso, colma una lacuna e introduce regole chiare per garantire dignità e trasparenza nei momenti più delicati della vita.

Il regolamento è il frutto di un lavoro approfondito e collaborativo svolto all’interno della Prima Commissione consiliare, che ha visto il fondamentale impegno della consigliera Consuelo Pacetto.

Cosa prevede il nuovo regolamento?

  • Dignità e rispetto: Vengono stabilite norme precise per la creazione di sale del commiato private. Si tratta di spazi idonei, accoglienti e rispettosi, dove le salme possono essere accolte prima del rito funebre, offrendo alle famiglie un luogo sereno per l’ultimo saluto.

  • Trasparenza e concorrenza: Gli operatori funebri che gestiranno queste strutture dovranno trasmettere il proprio tariffario al Comune. Questa misura garantisce chiarezza sui costi e tutela i cittadini da possibili speculazioni, promuovendo al contempo una sana concorrenza.

  • Sicurezza e accessibilità: Il regolamento impone rigorosi standard igienico-sanitari e urbanistici. Le strutture dovranno essere al piano terra, prive di barriere architettoniche e rispondere a precisi requisiti di decoro e funzionalità, per assicurare la massima sicurezza e accessibilità per tutti.

L’approvazione di questo regolamento è un gesto concreto che risponde alle richieste di più parti e dimostra l’attenzione dell’amministrazione verso le esigenze delle persone e delle famiglie in un momento di fragilità. Un segnale forte che Scicli vuole essere una città più giusta, moderna e sensibile.

573775
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube