A Scicli nascono le Stanze del Commiato, un passo avanti verso dignità, trasparenza e modernità

Scicli, 08 Agosto 2025 – A Scicli, il Consiglio Comunale ha compiuto un passo significativo verso la modernità e la tutela dei cittadini, approvando il nuovo Regolamento Comunale per le Strutture del Commiato. Questo strumento normativo, a lungo atteso, colma una lacuna e introduce regole chiare per garantire dignità e trasparenza nei momenti più delicati della vita.

Il regolamento è il frutto di un lavoro approfondito e collaborativo svolto all’interno della Prima Commissione consiliare, che ha visto il fondamentale impegno della consigliera Consuelo Pacetto.

Cosa prevede il nuovo regolamento?

Dignità e rispetto: Vengono stabilite norme precise per la creazione di sale del commiato private. Si tratta di spazi idonei, accoglienti e rispettosi, dove le salme possono essere accolte prima del rito funebre, offrendo alle famiglie un luogo sereno per l’ultimo saluto.

Trasparenza e concorrenza: Gli operatori funebri che gestiranno queste strutture dovranno trasmettere il proprio tariffario al Comune. Questa misura garantisce chiarezza sui costi e tutela i cittadini da possibili speculazioni, promuovendo al contempo una sana concorrenza.

Sicurezza e accessibilità: Il regolamento impone rigorosi standard igienico-sanitari e urbanistici. Le strutture dovranno essere al piano terra, prive di barriere architettoniche e rispondere a precisi requisiti di decoro e funzionalità, per assicurare la massima sicurezza e accessibilità per tutti.

L’approvazione di questo regolamento è un gesto concreto che risponde alle richieste di più parti e dimostra l’attenzione dell’amministrazione verso le esigenze delle persone e delle famiglie in un momento di fragilità. Un segnale forte che Scicli vuole essere una città più giusta, moderna e sensibile.