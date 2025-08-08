  • 8 Agosto 2025 -
Cronaca

Caltanissetta, continui maltrattamenti contro la convivente: quarantaduenne arrestato dalla Polizia di Stato

L’uomo, prima dell’arrivo della Polizia, oltre alle violenze fisiche, avrebbe rivolto anche gravi minacce alla donna
Caltanissetta, 08 Agosto 2025 – I poliziotti della sezione volanti di  Caltanissetta, hanno tratto in arresto un quarantaduenne, gravato da pregiudizi di Polizia, nella flagranza di reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nell’abitazione della coppia, a seguito di richiesta di intervento pervenuta sulla linea di emergenza, trovando la donna scossa e impaurita chiusa in camera da letto e l’uomo in forte stato di agitazione. Dopo aver riportato la situazione alla calma, la vittima ha riferito agli agenti di aver subito violenza fisica nel corso del pomeriggio per motivi legati alla gelosia e all’irascibilità del compagno. Oltre a violenze fisiche, l’uomo avrebbe rivolto alla donna anche gravi minacce, dicendole che le avrebbe dato fuoco, tagliato la gola per poi farsi l’ergastolo. Nell’ultimo periodo il quarantaduenne è stato più volte denunciato alla locale Procura della Repubblica per il medesimo reato; dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato condotto al carcere di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata

