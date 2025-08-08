  • 8 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 8 Agosto 2025 -
Rubriche

Lavoro e sicurezza, cresce l’allarme in Sicilia: +4,9% di infortuni mortali

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

In Sicilia tornano a crescere le morti sul lavoro. A dirlo sono i dati dell’INAIL, che fotografano un primo semestre del 2025 segnato da 43 denunce di infortunio mortale, in aumento rispetto alle 41 dello stesso periodo del 2024. Un +4,9% che, seppur inferiore alla media nazionale – salita del 7% – non lascia tranquilli.

A guidare la classifica dei settori più colpiti, la sanità e assistenza sociale, con oltre 1.100 casi. Seguono le costruzioni, che contano 833 denunce, e il commercio – inclusa la riparazione di veicoli – con quasi 800 casi.

Preoccupa anche l’aumento degli infortuni in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro-casa: sono stati 2.233, in crescita del 2,3% rispetto allo scorso anno. Un dato in controtendenza rispetto al calo nazionale.

Le province con più denunce sono Catania con 3.815 casi, pari al 29% del totale regionale. Seguono Palermo con 3.089 denunce (23,4%) e Messina con 1.526 (11,6%).

Segnali incoraggianti arrivano, invece, dal comparto agricolo, dove si registra un calo degli infortuni di oltre il 2%.

In aumento anche le denunce per malattie professionali: in Sicilia sono 866 i casi denunciati nei primi sei mesi dell’anno, oltre la metà legate a problemi osteoarticolari. Il dato regionale cresce del 7%, meno del +12% registrato nel resto d’Italia.

L’INAIL invita comunque alla prudenza: i numeri sono provvisori e soggetti a revisioni, e sarà necessario attendere il consolidamento dei dati a fine anno per avere un quadro definitivo.

Una fotografia che conferma quanto sia ancora urgente intervenire sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, con controlli più efficaci, prevenzione e formazione continua.

573851
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube