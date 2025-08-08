Alla Consulta Giovanile del Comune di Ragusa Federico Martorana (GD) e Marco Schembri (PD)

Ragusa – Ieri si è ufficialmente insediata la Consulta Giovanile Comunale di Ragusa per il biennio 2025–2027. Un momento significativo per la città, che segna l’inizio di un nuovo capitolo di impegno e partecipazione giovanile.

I Giovani Democratici di Ragusa e il Partito Democratico sono rappresentati all’interno dell’organismo consultivo rispettivamente da Federico Martorana e Marco Schembri. La loro presenza testimonia l’impegno costante di GD e PD nel dare voce alle istanze e alle proposte dei giovani ragusani. Ai lavori della prima seduta ha partecipato, in qualità di uditore, anche il segretario GD Ragusa, Federico Androne.

Durante la prima assemblea, è stato deciso di rinviare il Graduation Day – un evento ormai consolidato – al periodo natalizio. È stata inoltre fissata la prossima riunione per il 12 settembre 2025, in cui si procederà all’elezione degli organi rappresentativi della Consulta.

I Giovani Democratici di Ragusa sono profondamente incoraggiati dalla cospicua adesione dei giovani all’organismo. Questo dimostra chiaramente che a Ragusa c’è una generazione che non solo ha voglia di partecipare, ma vuole anche essere protagonista delle scelte politiche e sociali della città.

L’obiettivo è che la Consulta diventi un vero e proprio spazio di aggregazione e dialogo, dove tutte le sensibilità possano confrontarsi e collaborare per il bene comune. Rendere Ragusa una città a misura di giovane non è solo uno slogan, ma un obiettivo concreto che richiede un lavoro quotidiano, idee innovative e un serio investimento sulla partecipazione.

I Giovani Democratici di Ragusa sono pronti a dare il loro contributo. Da oggi, con questo nuovo inizio, un’occasione concreta per far costruire ai giovani il futuro della città.

Salva