Il Circolo Fratelli d’Italia Pozzallo incontra il Presidente della Provincia Maria Rita Schembari

Pozzallo – Nella giornata di ieri, il Circolo di Fratelli d’Italia Pozzallo ha incontrato il Presidente della Provincia, Maria Rita Schembari. Al centro del confronto, l’importante finanziamento destinato alla stazione passeggeri del porto di Pozzallo, un’opera strategica per lo sviluppo infrastrutturale e turistico della nostra città.

Abbiamo espresso il nostro ringraziamento alla Presidente non solo per l’impegno in questo intervento, ma anche per l’attenzione costante riservata agli eventi locali e, in particolare, per i finanziamenti concessi alla Sagra del Pesce, manifestazione identitaria per Pozzallo.

Durante l’incontro, è stata portata all’attenzione anche la delicata questione della Piscina Comunale. Il Circolo ha proposto soluzioni e progettualità concrete per restituire alla città una struttura importante per lo sport e la socialità.

Seguiranno ulteriori incontri operativi, sempre orientati al benessere e allo sviluppo della nostra comunità.

