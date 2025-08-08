  • 8 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 8 Agosto 2025 -
Politica | Pozzallo

Il Circolo Fratelli d’Italia Pozzallo incontra il Presidente della Provincia Maria Rita Schembari

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo – Nella giornata di ieri, il Circolo di Fratelli d’Italia Pozzallo ha incontrato il Presidente della Provincia, Maria Rita Schembari. Al centro del confronto, l’importante finanziamento destinato alla stazione passeggeri del porto di Pozzallo, un’opera strategica per lo sviluppo infrastrutturale e turistico della nostra città.
Abbiamo espresso il nostro ringraziamento alla Presidente non solo per l’impegno in questo intervento, ma anche per l’attenzione costante riservata agli eventi locali e, in particolare, per i finanziamenti concessi alla Sagra del Pesce, manifestazione identitaria per Pozzallo.
Durante l’incontro, è stata portata all’attenzione anche la delicata questione della Piscina Comunale. Il Circolo ha proposto soluzioni e progettualità concrete per restituire alla città una struttura importante per lo sport e la socialità.
Seguiranno ulteriori incontri operativi, sempre orientati al benessere e allo sviluppo della nostra comunità.

573856
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube