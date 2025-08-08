  • 8 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 8 Agosto 2025 -
Politica | Vittoria

Collegamento tra Scoglitti e Kamarina, Fratelli d’Italia: “Basta demagogia. Finanziamento non si deve perdere”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – Il gruppo consiliare di Vittoria di Fratelli d’Italia ribadisce le posizioni assunte nel corso del consiglio comunale aperto che si è tenuto ieri nei pressi di Kamarina.

“Non siamo pregiudizialmente contro un ponte carrabile ma occorre fare i conti con la realtà, con le prescrizioni imposte dalle autorità competenti e con i temi di spesa di un importante finanziamento”, dicono i consiglieri comunali di FdI.

“Il nostro gruppo ha avuto modo di ribadire, durante il consiglio comunale aperto, che non intende alimentare l’ennesima divisione in città. Divisione che è invece cercata, voluta e alimentata dal sindaco che con la solita demagogia ha trasformato tutto nel consueto e presunto “complotto” e accerchiamento contro la città. Noi vogliamo essere seri, concreti e pragmatici: dinanzi alle posizioni tecniche assunte dall’Autorita’ di bacino e dalla Soprintendenza il punto diventa un altro”.

“Abbiamo infatti sul tavolo un finanziamento complessivo, grazie al Libero Consorzio e alla Regione per il tramite dell’onorevole Assenza, di circa 650.000 euro da poter utilizzare in maniera accessibile e immediata per realizzare un ponte pedonale e ciclabile e per il rifacimento e l’illuminazione di via della Fratellanza. Quindi non si può ancora perdere tempo, con il rischio di vedere sparire il finanziamento se non vi sono progetti concreti e soluzioni percorribili alternative nell’immediato”.

I consiglieri proseguono: “Siamo pronti a riconoscere qualsiasi altro progetto che possa prevedere anche un ponte carrabile ma allo stato non c’è nulla di tutto ciò. Oggi la realtà ci indica il vincolo archeologico della Soprintendenza e l’ingegnere Sinatra del Libero Consorzio ha chiarito quale sia il quadro in cui ci muoviamo. Ringraziamo l’onorevole Assenza e il senatore Salvo Sallemi per i loro interventi, gli unici parlamentari presenti, e per il loro impegno verso il territorio”.

573860
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube