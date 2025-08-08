  • 8 Agosto 2025 -
Attualità | Scicli

Bruca(Scicli). Peschereccio incagliato, ultima operazione di rimozione lunedì

Si procederà all'analisi delle sabbie, oltre che dell'acqua dello specchio di mare per accertare il mancato inquinamento da idrocarburi
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – Una filiera di controlli costanti per assicurare che il mare di Bruca non sia stato inquinato dallo sversamento di idrocarburi.

Sarà ultimato lunedì l’intervento di disincaglio e rimozione del peschereccio della flotta di Scoglitti arenato al lido Bruca, in territorio di Scicli.

In quella occasione, sotto l’attenta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Pozzallo, e della Protezione civile Comunale di Scicli, oltre che dell’Asp, dell’Arpa, dei Vigili del fuoco, della Polizia locale, si andrà avanti a oltranza fino al definitivo recupero dei resti dell’imbarcazione.

Successivamente saranno ripetute le analisi delle acque e saranno effettuate quelle delle sabbie per accertare che non si siano tracce di idrocarburi provenienti da possibili perdite dei serbatoi della barca.

L’attenzione sul caso, grazie all’attenta regia della Prefettura di Ragusa, è massima, a tutela della salute dei bagnanti.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

