Beach volley, record di iscritti al Master finale: 27 coppie maschili e 15 femminili

Ventisette coppie maschili e quindici femminili. I numeri, alla chiusura delle iscrizioni, promuovono il Master finale che assegnerà i titoli di Campione Regionale di Beach Volley. Chi succederà ai fratelli Andrea e Marco Di Franco, nel maschile, e a Nicole Ferrarini ed Egle Solarino, nel femminile? La corsa è apertissima. Alle Capannine di Catania va in scena, dunque, l’atto decisivo.

Nel maschile, testa di serie numero uno – dopo l’ottimo nono posto alla tappa Gold di Modica e il secondo posto nella prima tappa regionale – saranno Franco Arezzo e Luca Bigarelli. Testa di serie numero 3, e terzi lo scorso 6 luglio, Simone Augugliaro e Seby Litrico. I gemelli Andronico partiranno con il rango numero 4. Simone Orto, vincitore della prima tappa in coppia con Ndrecaj, giocherà il Master con Andrea Saraceno.

Nel femminile, quindici coppie al via rappresentano certamente un numero importante.

Testa di serie numero uno le palermitane Giulia Saccullo e Flavia Patronaggio, seguite da Ludovica Panfili e dall’americana Hannah Christine Wentland. Numero 4 nella lista d’ingresso la coppia composta da Giorgia Bernasconi e Beatrice Meniconi, none nella tappa di Modica.

La vincitrice della prima tappa, Graziella Lo Re – che in quell’occasione giocò con Nellina Mazzulla, sua storica compagna con cui vinse il tricolore nel 2011 – sarà in campo con Sara Bachini. La campionessa regionale Egle Solarino formerà invece coppia con Giulia De Luca.

“Grande riscontro – afferma il consigliere regionale con delega al beach volley, Roberto Bombara – che conferma la grande voglia di beach volley in Sicilia. Siamo pronti, con la struttura tecnica, gli arbitri e i giocatori, ad affrontare e vivere una due giorni che si annuncia intensa e spettacolare. Che sia un Master che regali emozioni”.

ECCO LA LISTA D’INGRESSO NEL MASCHILE (in ordine di teste di serie). 1) Franco Arezzo-Luca Bigarelli 2) Matteo Bernardi-Giovanni Alfieri 3) Simone Augugliaro-Sebastiano Litirico 4) Giosuè Andronico-Federico Andronico 5) Simone Orto-Andrea Saraceno 6) Christian Scheid-Manuel Scheid 7) Lorenzo Platania-Francesco Cavalli 8) Fabio Balestra-Francesco Civiero 9) Giuliano Andronico-Antonino Imbesi 10) Antonino Cappadonna-Andrea Di Paola 11) Marco Lombardo-Viscardo Marcatti 12) Marco De Costa-Gabriele Di Grazia 13) Gianmarco Rabuazzo-Dario Giuffrida 14) Davide Attinà-Danilo Giacone 15) Claudio Nuncibello-Valerio Cianci 16) Andrea Lopresti – Alessandro Spalletta 17) Giorgio Diguardo-Mario Scarabelli 18) Simone Monaco-Gianluca Torrisi 19) Orazio Di Maggio-Daniele Cunsolo 20) Emanuele Bordieri-Ignazio Gaetano Spina 21) Davide Daniele-Roccosimone Arcese 22) Daniele Comisi-Gabriele Salvatore Vasta 23) Andrea Scalia-Giulio Mastroeni 24) Giorgio Di Pasquale-Pietro Villari 25) Andrea Chiesa-Dario Cucuccio 26) Luciano Passari-Francesco Michelangeli 27) Federico Testa- Alessandro Melia

LISTA D’INGRESSO NEL FEMMINILE (in ordine di testa di serie) 1) Flavia Patronaggio-Giulia Saccullo, 2) Ludovica Panfili – Hannah Christine Wentland, 3) Alessandra Sciolè-Valentina Conte, 4) Giorgia Bernasconi-Beatrice Meniconi, 5) Alice Panetta-Silvia Zuppardo, 6) Giulia D’Amico-Clara D’Arrigo, 7) Dalila D’Alessandro – Viviana Lo Piccolo, 8) Graziella Lo Re-Sara Bachini, 9) Egle Solarino-Giulia De Luca, 10) Giorgia Arcidiacono-Carlotta Rapisarda, 11) Francesca Cascasi-Giulia Gartner, 12) Rita Anghelone – Sofia Tallariti, 13) Sara Lena-Aurora Coco, 14) Sofia Martinengo-Sofia Schilirò, 15) Alessia Isgrò-Michela Conti

