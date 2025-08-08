  • 8 Agosto 2025 -
  8 Agosto 2025
Comiso | News in primo piano | Politica regionale

Voli in continuità territoriale da Comiso: il presidente Schifani celebra il rilancio dell’aeroporto

Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 08 Agosto 2025 – L’aeroporto di Comiso si prepara a un nuovo capitolo di crescita e sviluppo grazie all’aggiudicazione dei voli in continuità territoriale alla compagnia Aeroitalia. Dal primo novembre 2025 fino al 31 ottobre 2028, l’aeroporto sarà collegato con Roma e Milano Linate, un risultato accolto con grande soddisfazione dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Schifani ha sottolineato la strategicità di questo provvedimento, che rafforza il ruolo dell’aeroporto di Comiso all’interno del sistema aeroportuale siciliano. “È un provvedimento che dà linfa vitale al Ragusano e all’intero Sud-est della Sicilia,” ha dichiarato il governatore, evidenziando che garantirà una migliore mobilità per i cittadini e supporterà lo sviluppo del territorio.

Secondo il presidente, l’aggiudicazione a Aeroitalia rappresenta una conferma della visione della sua giunta, che ha lavorato per aprire il mercato a nuovi vettori, rompendo il duopolio di ITA Airways e Ryanair. “Il mio governo ha sempre creduto nelle potenzialità dello scalo,” ha aggiunto Schifani, ricordando gli investimenti e gli sforzi per aumentare il traffico passeggeri, nonostante lo scetticismo e le opposizioni incontrate.

Il governatore ha ringraziato il governo nazionale per l’attenzione e la disponibilità al dialogo, sottolineando l’importanza di questa collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo. Ha inoltre ribadito l’impegno della Regione per la creazione di un’area cargo dedicata alle produzioni orticole e florovivaistiche del territorio.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha definito l’affidamento dei voli in continuità territoriale “un importante risultato che aspettavamo da tempo e che premia gli sforzi del governo regionale nel rilancio dello scalo.” Anche lui ha espresso gratitudine al governo Meloni e alle autorità comunitarie, riconoscendo la correttezza delle scelte compiute dalla Regione e del lavoro del dipartimento Infrastrutture e trasporti.

© Riproduzione riservata

