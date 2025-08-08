A Modica si apre il cantiere di restauro dei Teleri della Passione

MODICA, 08 Agosto 2025 – Un’opportunità unica per ammirare da vicino un importante pezzo di storia e arte modicana. A partire da lunedì 11 agosto, sarà possibile visitare il cantiere di restauro dei Teleri della Passione, allestito all’interno della Chiesa di San Paolo Apostolo.

I teleri, preziose tele risalenti a diversi secoli fa, furono rinvenuti in pessime condizioni di conservazione nel 2021 nei magazzini della chiesa. Da quel momento, un comitato spontaneo di cittadini, fedeli, studiosi e appassionati si è mobilitato per promuoverne il recupero. Il loro impegno ha portato a un finanziamento dalla Regione Sicilia, annunciato a gennaio 2025, che ha permesso l’avvio di questo importante intervento.

Il cantiere di restauro, allestito nei locali della sacrestia, sarà aperto al pubblico da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 17:30 (orario continuato). L’iniziativa, promossa dall’Associazione “La via delle Collegiate” e dalla Parrocchia di San Paolo Apostolo, proseguirà fino a ottobre.

Visitare il cantiere sarà l’occasione per scoprire da vicino le opere di restauro e ammirare un ciclo di teleri che, secondo gli esperti, è l’unico in tutta la Sicilia ad essere arrivato fino a noi quasi completo. La chiesa di San Paolo, già aperta quotidianamente a fedeli e turisti, si arricchisce così di una nuova attrattiva culturale che valorizza il patrimonio artistico della città e permette di recuperare opere che rischiavano di essere dimenticate e perdute.

