Modica, stop a lavori rumorosi e cantieri: ordinanza del Sindaco per Ferragosto

MODICA , 08 Agosto 2025 – Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha firmato un’ordinanza per sospendere l’attività edilizia privata e i lavori rumorosi nel centro storico e nelle frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 11 a lunedì 18 agosto.

In una nota, il Sindaco ha spiegato che la decisione è stata presa in vista del Ferragosto, periodo in cui la città accoglie un gran numero di turisti. L’obiettivo è garantire la “massima vivibilità e quiete”, eliminando le fonti di rumore che potrebbero disturbare il periodo di relax di residenti e visitatori.

