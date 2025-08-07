Nuovi equilibri in Consiglio comunale a Modica: Forza Italia torna in campo e nasce “Voce Libera”

Modica, 07 Agosto 2025 – Il Consiglio comunale di Modica ha visto una vera e propria ridefinizione degli assetti politici all’indomani dell’ultima seduta. I cambiamenti hanno ridisegnato la geografia consiliare, con l’ingresso di nuovi gruppi e la conferma di vecchie alleanze, delineando uno scenario politico più definito e, per certi versi, prevedibile.

Il passaggio più significativo è l’ingresso di cinque consiglieri nel partito di Forza Italia, guidato a livello nazionale da Antonio Tajani. I nuovi esponenti sono l’attuale presidente del Consiglio, Maria Cristina Minardo, Daniela Spadaro, Fabio Borrometi, Corrado Roccasalvo e Leandro Giurdanella. A Daniela Spadaro è stato affidato il ruolo di capogruppo, mentre l’ufficializzazione è avvenuta proprio in aula.

Maria Cristina Minardo ha definito la sua adesione come un “percorso storico-familiare” e una scelta “spontanea e coerente” con i valori del partito. Questo nuovo gruppo, che si posiziona a sostegno della sindaca Maria Monisteri, riporta in auge un nome che a Modica evoca numeri importanti del passato, come le 74.000 preferenze ottenute nel Ragusano dal partito nel 2001.

Parallelamente, è stato costituito un nuovo gruppo consiliare chiamato “Voce Libera”, composto da tre membri: Margherita Cascino (capogruppo), Michelangelo Aurnia (vice capogruppo) e Giorgio Civello. Sebbene si dichiarino vicini al centrodestra e a sostegno della sindaca, i tre consiglieri hanno sottolineato la loro intenzione di operare con “autonomia di giudizio”, valutando ogni proposta in base al “bene della comunità”. La nascita di questo gruppo viene vista come un ulteriore consolidamento della maggioranza, pur mantenendo un elemento di pluralismo.

La maggioranza può contare anche sul supporto delle due consigliere elette nella lista civica “Prendiamoci cura”, Cristina Cecere e Neva Guccione, che ribadiscono la loro vicinanza alla sindaca Monisteri.

Sul fronte dell’opposizione, si contano tre consiglieri di centrosinistra: Gianni Spadaro del Partito Democratico, Ivana Castello, che ha ottenuto il seggio come candidata sindaca non eletta, e Salvatore Gugliotta.

Infine, rimane compatta la folta “pattuglia” degli “abbatiani”, composta da undici consiglieri che mantengono un legame con l’ex sindaco e deputato regionale Ignazio Abbate, prendendo al contempo le distanze dall’attuale amministrazione. Tra di loro figurano consiglieri eletti nella lista della DC e altri provenienti da liste civiche, uniti in un fronte di minoranza che rappresenta un importante elemento di stabilità e continuità politica sul territorio.

