Modica, tentato furto in una villa: ladri in fuga, muore il cane di guardia

Modica, 07 Agosto 2025- Notte di paura e dolore al polo commerciale di Modica, dove dei malviventi hanno tentato di svaligiare la villa di un noto professionista. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari in villeggiatura, sono riusciti a scavalcare il muro di recinzione.

Purtroppo, per assicurarsi l’accesso all’abitazione, hanno avvelenato il cane di guardia. L’animale è deceduto poco dopo, vittima della crudeltà dei malviventi.

Nonostante l’azione spietata, il piano dei ladri è fallito. Il sistema d’allarme della villa si è attivato immediatamente dopo l’intrusione, mettendo in fuga i malviventi a mani vuote.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Resta il grande dispiacere per la perdita del cane, un fedele custode che ha sacrificato la vita per proteggere la proprietà.

