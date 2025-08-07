  • 7 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 7 Agosto 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, tentato furto in una villa: ladri in fuga, muore il cane di guardia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 07 Agosto 2025-  Notte di paura e dolore al polo commerciale di Modica, dove dei malviventi hanno tentato di svaligiare la villa di un noto professionista. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari in villeggiatura, sono riusciti a scavalcare il muro di recinzione.

Purtroppo, per assicurarsi l’accesso all’abitazione, hanno avvelenato il cane di guardia. L’animale è deceduto poco dopo, vittima della crudeltà dei malviventi.

Nonostante l’azione spietata, il piano dei ladri è fallito. Il sistema d’allarme della villa si è attivato immediatamente dopo l’intrusione, mettendo in fuga i malviventi a mani vuote.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Resta il grande dispiacere per la perdita del cane, un fedele custode che ha sacrificato la vita per proteggere la proprietà.

573734
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube