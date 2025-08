Modica. Nasce in Consiglio Comunale il gruppo “Voce Libera”: Cascino Capogruppo, Aurnia Vice

Modica, 05 Agosto 2025 – I consiglieri comunali Margherita Cascino, Michelangelo Aurnia e Giorgio Civello hanno ufficializzato nella giornata di oggi la costituzione del nuovo gruppo consiliare denominato “Voce Libera”. Il nuovo soggetto politico si colloca nell’alveo del centrodestra e nasce – come spiegato in una nota congiunta – «dopo un confronto approfondito tra noi consiglieri, in linea con le nostre caratteristiche personali e professionali». Una scelta che, secondo i fondatori, intende dare maggiore coerenza e identità all’azione politica all’interno dell’aula consiliare. I componenti del gruppo tengono a precisare che “Voce Libera” non si pone in opposizione ma, anzi, si definisce parte integrante della maggioranza che sostiene l’attuale amministrazione guidata da Maria Monisteri. «Abbiamo sostenuto con convinzione il Sindaco sin dalla campagna elettorale – spiegano – e abbiamo continuato a supportarne l’operato anche nei momenti più difficili, come la fase del dissesto finanziario, che abbiamo affrontato con senso di responsabilità e spirito collaborativo». Il nuovo gruppo si propone di valutare con attenzione ogni proposta deliberativa, confermando la volontà di operare con autonomia di giudizio: «Nel rispetto del mandato conferitoci dai cittadini – aggiungono – ci riserviamo di esprimere voto favorevole ogni qualvolta riterremo le proposte coerenti con il bene della comunità e con i principi che ci guidano». Capogruppo è stata designata Margherita Cascino, affiancata dal consigliere Michelangelo Aurnia nel ruolo di vice capogruppo. Con la nascita di “Voce Libera” si delinea un nuovo assetto politico all’interno del Consiglio Comunale, che consolida il fronte della maggioranza e introduce un ulteriore elemento di pluralismo nell’azione amministrativa della città.

