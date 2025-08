Un campo vocazionale itinerante a Modica nel cuore dell’estate siciliana

Modica, 05 Agosto 2025 – Dal 25 al 28 agosto 2025, Modica ospiterà un’esperienza unica per i giovani: il Campo Vocazionale Itinerante Interdiocesano. Promosso dagli Uffici per la Pastorale delle Vocazioni di Catania, Piazza Armerina, Agrigento, Nicosia e Ragusa, l’evento si propone di essere un momento di ascolto, preghiera e discernimento.

Il campo, rivolto a ragazze e ragazzi dai 16 ai 30 anni, si ispira alla figura del Servo di Dio Nino Baglieri, testimone di una fede capace di trasformare la fragilità in un dono e la sofferenza in un servizio. La sua storia, profondamente legata a Modica, offrirà ai partecipanti un punto di partenza per riflettere sul senso della propria esistenza e sulla possibilità di accogliere una chiamata.

L’iniziativa, più che un semplice campo estivo, vuole essere un’occasione per i giovani delle parrocchie e dei gruppi ecclesiali delle cinque diocesi coinvolte di fermarsi, ascoltare la Parola e confrontarsi in un clima di fraternità e condivisione.

Come sottolineato dagli organizzatori, “La vocazione nasce dall’incontro con Cristo: ascoltarlo, seguirlo, lasciarsi guidare. E la Chiesa è madre quando sa indicare la strada con tenerezza e verità”. Questo campo non vuole essere solo un evento da vivere, ma un seme da piantare nella Chiesa siciliana, con l’obiettivo di suscitare nuove vocazioni e aiutare i giovani a riscoprire la bellezza di una vita spesa per amore.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Vocazioni al numero 342 393 1748, anche tramite WhatsApp.

Salva