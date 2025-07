Bellezze panoramiche di Modica: l’Itria e le sculture di migliore ostaggio dei vandali

Modica, 25 Luglio 2025 – Modica, gioiello barocco e patrimonio UNESCO, vanta scorci panoramici mozzafiato che attirano visitatori da ogni dove. Tra questi, la zona dell’Itria, con la sua iconica chiesa rupestre, e i punti in cui sorgono le suggestive sculture dell’artista locale Migliore sono indubbiamente tra i più apprezzati. Eppure, un velo di delusione si stende su queste perle del territorio: il mantenimento e la pulizia di questi luoghi, purtroppo, sembrano non essere all’altezza del senso civico che la comunità modicana orgogliosamente dichiara di possedere.

La zona dell’Itria, con il suo affaccio sulla cava e la vista sul centro storico, dovrebbe essere un biglietto da visita impeccabile. Invece, non è raro imbattersi in cumuli di spazzatura, rifiuti abbandonati e segni di incuria che deturpano irrimediabilmente la bellezza naturale e artistica del luogo. Simile scenario si ripresenta laddove le opere scultoree di Migliore, spesso inserite in contesti suggestivi, dovrebbero elevare l’esperienza estetica del visitatore. Anche qui, la sporcizia e la mancanza di manutenzione rischiano di trasformare opere d’arte in tristi testimonianze di disattenzione.

Il contrasto tra la grandezza del patrimonio e la modesta cura che gli viene dedicata è stridente. Modica si vanta, a ragione, di una profonda cultura e di un forte senso di appartenenza. Ma il senso civico non si misura solo nella salvaguardia del centro storico o nella partecipazione a eventi culturali; si manifesta concretamente anche nel rispetto e nella cura degli spazi pubblici, specialmente quelli di inestimabile valore paesaggistico e artistico.

C’è un divario evidente tra l’immagine che la città vuole proiettare e la realtà che si offre agli occhi di residenti e turisti in questi punti strategici. Non è solo una questione di decoro, ma anche di responsabilità collettiva. La bellezza di Modica è un bene comune che richiede l’impegno di tutti: dalle istituzioni, chiamate a garantire una pulizia e una manutenzione costanti, ai singoli cittadini, cui spetta il dovere di non abbandonare rifiuti e di segnalare situazioni di degrado.

Forse è il momento di un esame di coscienza collettivo. Il vero senso civico si dimostra nell’azione quotidiana, nella consapevolezza che ogni rifiuto abbandonato, ogni segno di incuria, erode un pezzo della nostra identità e del nostro valore. Mantenere “puliti” i nostri punti panoramici non è solo una questione estetica, ma un riflesso del rispetto che abbiamo per la nostra terra, la nostra cultura e, in definitiva, per noi stessi.

Salva