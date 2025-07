C’è un nuovo muro nel Modica Calcio: Ibrahime Mbaye è rossoblù!

MODICA, 25 Luglio 2025 -Grande colpo di mercato per il Modica Calcio: è ufficiale l’arrivo di Ibrahime Mbaye! La notizia sta già facendo il giro della città, accendendo l’entusiasmo dei tifosi per il nuovo acquisto che promette di blindare la difesa con la sua solida presenza.

Soprannominato affettuosamente “il muro”, Mbaye è un difensore abile a giocare in fascia, noto per la sua solidità, la capacità di anticipo e la notevole prestanza fisica. Il suo arrivo rinforza significativamente il reparto arretrato, portando esperienza e un’affidabilità fondamentale per le prossime sfide.

Il suo curriculum parla chiaro: vanta ben 142 presenze in Serie A, raccolte per lo più con il Bologna, dove è diventato un punto di riferimento sulla corsia esterna. Ma il suo palmarès non si ferma qui: nel 2022, ha conquistato il prestigioso titolo di Campione d’Africa con il suo Senegal, un traguardo che ne sottolinea il calibro internazionale. Mbaye è inoltre cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con la Primavera nerazzurra ha conquistato un campionato e un torneo di Viareggio, dimostrando fin da giovane le sue qualità.

Ora, il possibile approdo all’ombra delle mura cittadine rappresenta per lui l’opportunità di riprendere il cammino nel calcio italiano, con l’obiettivo chiaro di conquistare una permanenza in Serie B con la nuova maglia.

L’operazione dimostra la chiara volontà della società di costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Con Mbaye in campo, i tifosi possono aspettarsi una difesa ancora più rocciosa e difficile da superare.

Salva