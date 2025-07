Gesto di grande generosità: la Fondazione Ciurciù Dona 20.000 euro alla Chiesa Madre di Pozzallo

POZZALLO, 17 Luglio 2025 – Una splendida notizia rallegra la comunità ecclesiale di Pozzallo: la Fondazione “Iolanda e Francesco Ciurciù” ha effettuato una significativa donazione di ventimila euro a favore della parrocchia della Chiesa Madre. Questo generoso contributo è destinato alla riqualificazione dei locali della canonica, situata in via Achille Grandi, e a lavori per gli spazi antistanti la parrocchia, in Piazza San Pietro, dove viene esposto il Santissimo.

Riqualificazione per la Crescita e l’Aggregazione

In una nota ufficiale, i vertici della Fondazione hanno sottolineato l’importanza di questa donazione. “Ancora una volta – si legge nella nota – grazie alla donazione di € 20.000,00 concessa dalla “FONDAZIONE IOLANDA E FRANCESCO CIURCIU’ ETS” ENTE FILANTROPICO, a copertura delle spese da sostenere per i lavori di riqualificazione dell’oratorio, molto presto i ragazzi di Pozzallo potranno godere di nuovi locali decenti e salubri, ove svolgere le proprie attività quotidiane e di crescita secondo i valori cristiani.”

L’intervento previsto è ampio e dettagliato, includendo:

* L’isolamento esterno e l’intercettazione delle acque piovane

* Il rifacimento della pavimentazione interna

* Il rifacimento dei bagni

* La realizzazione di una cucina

* L’ammodernamento degli impianti

* La rifinitura dei locali

La Fondazione ha assicurato che i lavori inizieranno al più presto, con l’impegno di una conclusione certa e la copertura anche di eventuali imprevisti.

Un Ritorno Inatteso e Gradito

La notizia è stata accolta con immensa gioia dalla comunità pozzallese, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni della Fondazione che sembravano indicare una sospensione delle operazioni a Pozzallo. Questo inaspettato gesto di generosità è dunque doppiamente apprezzato.

Il Presidente della Fondazione, Giovanni Ciurciù, insieme al vicepresidente Pietro Galazzo, interpellati dalla nostra redazione, hanno spiegato le ragioni di questa scelta. “Considerato che stiamo procedendo anche con la ristrutturazione della chiesa dello Spirito Santo di Modica, con una analoga donazione, non potevamo dire di no alla richiesta di Don Salvo Bella e di conseguenza fare un torto alla nostra amorevole e meravigliosa cittadina,” hanno dichiarato.

La Gioia di Don Salvo Bella

Raggiante è sicuramente il parroco della Chiesa Madre, Don Salvo Bella, che abbiamo contattato telefonicamente. “Sono assai contento – ha dichiarato don Salvo – e mi auguro che la Fondazione sia parte attiva della nostra città. Il progetto è stato avviato e prevede la realizzazione di una struttura che offrirà spazi per attività ricreative, culturali e religiose, oltre a servizi per la comunità locale. La necessità di un luogo di aggregazione adeguato era un progetto necessario e, grazie alla Fondazione dell’amico Giovanni Ciurciù, finalmente, avremo uno spazio dove poter progettare e realizzare veramente tante iniziative rivolte a tutta la cittadinanza.”

Questa donazione rappresenta non solo un miglioramento strutturale, ma anche un forte segnale di speranza e collaborazione per il futuro della comunità pozzallese, offrendo nuovi spazi per la crescita dei giovani e per l’aggregazione di tutti i cittadini.

