Rete Ospedaliera, scontro a Ragusa: i Sindaci dicono No alla riduzione dei posti letto

Ragusa, 17 Luglio 2025 – – Si è tenuto ieri pomeriggio a Ragusa un incontro cruciale tra i Sindaci della provincia e il Direttore Generale dell’Assessorato Regionale alla Salute, Salvatore Iacolino, incentrato sulla nuova rete ospedaliera della Sicilia, con particolare attenzione alla situazione del territorio ragusano. L’esito dell’incontro ha evidenziato una netta contrarietà da parte dei primi cittadini alla proposta avanzata dalla Regione, che prevede una diminuzione dei posti letto ospedalieri per la provincia iblea.

La posizione dei Sindaci è chiara e ferma: la riduzione proposta è “assolutamente inaccettabile”. I dati attuali dipingono un quadro già precario: la provincia di Ragusa registra una percentuale di posti letto per acuti pari a 2,2 per 1000 abitanti, un dato già inferiore alla media siciliana del 2,42 per 1000 abitanti.

Per sottolineare la gravità della situazione e l’urgenza di invertire la rotta, i Sindaci hanno richiamato l’attenzione sui parametri europei. La Germania, ad esempio, vanta una percentuale di 7,66 posti letto per 1000 abitanti, mentre la Francia si attesta a 5,40 per 1000 abitanti. In un contesto più ampio, l’Italia occupa solamente il ventesimo posto su 27 paesi europei per numero di posti letto ospedalieri.

“Questa disparità si traduce, nella pratica, in un intasamento dei Pronto Soccorso -spiega il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, già primario del Pronto Soccorso di Modica – e in un sistema sanitario che i Sindaci definiscono “non degno di un paese civile”. L’attesa di giorni per un ricovero ospedaliero urgente, purtroppo una realtà consolidata, è ritenuta “non tollerabile”. La preoccupazione maggiore è che la nuova proposta regionale non solo non porterà alcun miglioramento nell’offerta sanitaria, ma anzi causerà un ulteriore peggioramento”.

I cittadini della provincia di Ragusa, hanno ribadito i Sindaci, non possono e non devono accettare che venga messo in discussione il diritto alla salute, considerato un bene supremo e inalienabile di ogni essere umano. La battaglia per una sanità adeguata e accessibile per il territorio ragusano è appena iniziata, con i Sindaci uniti nel difendere un diritto fondamentale per la propria comunità.

