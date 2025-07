FdI Ragusa. “Attivare il discobus tra le principali aree costiere iblee”

Ragusa – In un territorio a forte vocazione turistica, i servizi pubblici devono crescere di pari passo con l’afflusso di visitatori e le esigenze della popolazione residente. Per questo Fratelli d’Italia Ragusa, attraverso il coordinatore cittadino Luca Poidomani, lancia una proposta concreta e immediatamente realizzabile: l’attivazione del DiscoBus, un servizio navetta notturno tra le principali località costiere della provincia di Ragusa.

L’obiettivo è quello di collegare in modo sicuro ed efficiente aree come Marina di Ragusa, Casuzze, Scoglitti, Punta Secca, Donnalucata, Scicli e le altre mete balneari, sempre più frequentate durante i mesi estivi, soprattutto nelle ore serali e notturne.

«Il turismo si accoglie anche con infrastrutture e servizi intelligenti – dichiara Poidomani – Ad oggi manca un collegamento pubblico notturno tra le località costiere e questo costringe residenti, giovani e turisti a utilizzare mezzi propri anche dopo una serata fuori. È un vuoto che va colmato, con senso di responsabilità».

Fratelli d’Italia annuncia la presentazione di un atto di indirizzo in seno al Consiglio comunale di Ragusa con il quale si chiederà all’amministrazione di promuovere formalmente il progetto coinvolgendo tutti gli enti territoriali competenti, a partire dal Libero consorzio comunale di Ragusa e dagli altri Comuni costieri interessati.

L’invito è quello di attivare un tavolo di coordinamento intercomunale, in sinergia con le aziende di trasporto locale, per valutare tempi, modalità e costi di un servizio che potrebbe essere avviato anche in forma sperimentale già nelle prossime settimane, almeno nei fine settimana e nei periodi di maggiore afflusso turistico.

«Soluzioni simili sono state già adottate con successo in molte città italiane – sottolinea Poidomani – I benefici sono concreti: maggiore sicurezza stradale, meno traffico, un’offerta turistica più moderna e un territorio più vivibile per tutti». Il DiscoBus rappresenterebbe non solo un investimento nella mobilità sostenibile, ma anche un passo importante nella prevenzione degli incidenti stradali notturni, soprattutto tra i più giovani.

«Non si può restare fermi – continua Poidomani – Ogni estate leggiamo di tragedie evitabili. Offrire un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata, specie in orari critici, significa prendersi cura del territorio e delle persone che lo vivono». Fratelli d’Italia Ragusa si dice disponibile a sostenere ogni iniziativa utile a portare avanti il progetto, in un’ottica di piena collaborazione istituzionale. «Non è una proposta ideologica, ma una misura concreta per migliorare la qualità della vita e la sicurezza di tutti – conclude Poidomani – Chiediamo al Libero consorzio e ai Comuni della fascia costiera di raccogliere questa sfida con spirito unitario e visione strategica. Il tempo delle attese è finito».

Salva