Gran finale di “Sabbie di Sicilia” a Donnalucata, si gioca per il titolo regionale

Donnalucata(Scicli)- Da venerdì 18 a domenica 20 luglio, la spiaggia di Donnalucata ospiterà il gran finale del campionato regionale di Serie B di beach soccer “Sabbie di Sicilia”, indetto da LND Sicilia e organizzato da ASD I Soci. Dopo le tappe di San Vito Lo Capo e Catania, sarà la costa ragusana a chiudere una stagione intensa, caratterizzata da entusiasmo, partecipazione e un livello tecnico in costante crescita.

Si parte venerdì pomeriggio con i quarti di finale maschili: alle 17 scenderanno in campo i campioni in carica dell’ASD Pro Ragusa contro Cartia Plant, mentre alle 18 sarà la volta di Uniscuole Italia contro Scicli Beach Soccer. Alle 19 è previsto un match esibizione femminile tra Scicli Bruffalori SSD e ASD Vittoria FC, appuntamento che anticipa l’ingresso in scena delle squadre femminili nelle giornate successive.

Sabato 19 luglio si apre alle 16.30 con la finale per il quinto posto maschile tra le perdenti dei quarti. A seguire le due semifinali: alle 17.30 ASD Sport Palermo affronterà la vincente tra Uniscuole e Scicli, mentre alle 18.30 Taormina Beach Soccer sfiderà la vincente di Pro Ragusa–Cartia Plant.

Domenica 20 luglio sarà interamente dedicata alle semifinali e finali, sia femminili che maschili. Si comincia al mattino con le due semifinali femminili: alle 10.30 Scicli Bruffalori SSD contro Virtus Marsala SSD e alle 11.30 ASD Vittoria FC contro Unime Messina.

Nel pomeriggio si giocheranno tutte le finali. Alle 16 si disputerà la finale per il terzo posto femminile (con formula ridotta su due tempi), seguita alle 16.30 dalla finale maschile per il terzo posto (tempi ridotti di 10 minuti). Alle 17.15 si assegna il titolo femminile, mentre alle 18.15 andrà in scena la finalissima maschile che chiuderà la manifestazione.

Alle 19.30 si terrà la cerimonia di premiazione, che celebrerà i primi tre classificati maschili e femminili e i due MVP del torneo.

Sarà presente il presidente della LND Sicilia Sandro Morgana, che alla vigilia ha dichiarato: “La tappa finale di Donnalucata rappresenta l’essenza di ciò che vogliamo costruire con Sabbie di Sicilia: uno sport accessibile, vissuto a contatto con il pubblico, in luoghi di grande bellezza, con protagonisti che portano entusiasmo e qualità. Questo progetto non è solo un campionato, ma una vetrina per la Sicilia più autentica. Ringrazio chi ha lavorato per renderlo possibile: le società, i dirigenti, i tecnici e i promotori. Saremo presenti per celebrare un percorso che ci riempie d’orgoglio e che, tappa dopo tappa, continua a crescere”

Parole condivise anche da Fabio Nicosia, presidente dell’ASD I Soci

“Donnalucata sarà la sintesi perfetta di un tour nato con un’idea chiara: portare il beach soccer tra la gente, promuovere le spiagge siciliane e costruire un modello che unisca sport, musica, fair play e valorizzazione del territorio. Dopo San Vito Lo Capo e Catania, questa tappa finale è una sfida e insieme una festa. Sarà bello vedere squadre da ogni angolo dell’isola confrontarsi in un clima di grande passione. Chiuderemo con l’entusiasmo di chi crede nello sport come strumento di comunità e con lo sguardo già rivolto al futuro”. Donnalucata è pronta ad accogliere pubblico e squadre da tutta la Sicilia per un weekend di grande sport sulla sabbia, tra colori, musica e fair play. Le formazioni prime classificate si qualificheranno per la fase nazionale che si terrà nel prossimo weekend a Cirò Marina.

