Giornata di preghiera e testimonianza a Marina di Ragusa per il popolo ucraino

Marina di Ragusa, 16 Luglio 2025 – Sabato 19 e domenica 20 luglio, la comunità parrocchiale di Santa Maria di Portosalvo in Marina di Ragusa, guidata dal parroco Don Riccardo Bocchieri, accoglierà Don Anatolii Rusin, sacerdote ucraino, testimone diretto del dolore e della speranza che attraversano il suo popolo, ferito dalla guerra.

“Ci uniremo – è scritto in una nota giunta in redazione – in un momento di profonda preghiera, elevando al Signore il nostro grido silenzioso per tutti i fratelli e le sorelle che soffrono. Chiederemo che la fede li sostenga, che la consolazione li raggiunga nel loro dolore, e che ciascuno di noi possa diventare strumento di pace, voce di speranza, luce nella notte del mondo”.

Appuntamenti: sabato 19 luglio alle ore 19.30 (presso il giardino delle Suore del Sacro Cuore) e alle 20.00 (in parrocchia). Domenica 20 luglio durante le Sante Messe delle ore 8.00 – 9.00 – 11.00 – 20.00 e nel giardino delle Suore del Sacro Cuore alle ore 19.30

