Ragusa, 16 Luglio 2025 – Pulmino di suore contro un muro. Incidente a Ragusa, nella serata di martedì 15 luglio. La dinamica: mentre percorreva il viale Europa, un pulmino di nove posti con a bordo sette suore del Sacro Cuore è andato a schiantarsi contro un muro, alcune delle religiose sono rimaste ferite. A bordo del pulmino viaggiavano anche suor Esther e suor Yolande, le due religiose del Madagascar che negli ultimi mesi sono stati ad Adrano, città del Catanese, ospiti dei volontari della Misericordia.

Fortunatamente non hanno riportato gravi ferite, come altre religiose hanno riportato diversi traumi e adesso sono ricoverate per accertamenti in diversi ospedali. Le due suore erano arrivate ieri a Catania ed erano diretti a Ragusa, con tutte le altre consorelle, per il Capitolo per l’elezione della nuova Madre Generale. Appresa la notizia, i volontari adraniti si sono subito messi in contatto con i responsabili dell’istituto religioso di Ragusa, che hanno comunque tranquillizzato i volontari di Adrano.

La Misericordia di Adrano con il governatore Pietro Branchina, don Pietro Strano e tutti coloro che le hanno conosciute le rivolgono un grande abbraccio e una buona guarigione, nella speranza di incontrarle presto. Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, sembra che sia stato causato da malfunzionamento dei freni del pulmino. Sul posto quattro ambulanze del 118 e le Forze dell’ordine per chiarire la dinamica del sinistro.

