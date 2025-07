Il nuovo corso del Consorzio di Bonifica porta i suoi benefici: la soddisfazione degli agricoltori sciclitani

Scicli – “Le aziende agricole della fascia trasformata di Scicli nell’area compresa tra Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri, ringraziano il Consorzio di Bonifica per avere risolto i problemi di fornitura dell’acqua ai fini dell’irrigazione”. A farsi portavoce di questo gruppo di aziende è il referente della DC di Scicli, Antonio Calabrese, che ci tiene a rendere noto come le problematiche illustrate in primavera siano state risolte: “In particolare si ringraziano il Dottore Punzi, nelle vesti di Direttore Responsabile del Consorzio per la Sicilia Orientale, la Dott.ssa Licitra ed il geometra Conti del Consorzio di Ragusa e naturalmente tutto il personale degli uffici di Spinasanta che si occupano del territorio sciclitano. Grazie ad una reimpostazione della turnazione del personale il Consorzio di Bonifica è riuscito a fornire alle aziende agricole, acqua proveniente dal fiume Irminio con parametri di conducibilità idonei all’irrigazione. Cosa che non poteva avvenire con l’acqua proveniente dai pozzi di Arizza le cui caratteristiche più salmastre, dovute al susseguirsi di anni siccitosi, non la rendono idonea all’irrigazione. Nel mese di maggio ci siamo incontrati con l’On.Ignazio Abbate per rappresentare le nostre paure in vista della stagione più calda. Grazie al suo lavoro con i dirigenti del Consorzio di Bonifica oggi viviamo una situazione di assoluta normalità grazie all’acqua che ci arriva puntuale. Rispetto al passato è un grandissimo passo in avanti che ci aiuta moltissimo nelle nostre attività”.

Salva