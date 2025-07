Presentati alla stampa la 7^ edizione di “Autori & Libri” e la 2^ di Cogitare

Tredici appuntamenti, due linee parallele unite solo dal comune denominatore di creare e consumare cultura.

Con questo spirito stamani Marco Sammito, direttore artistico della settima edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e della seconda edizione di “Cogitare”, ha illustrato, nel living del Pata Pata, che sarà la platea degli incontri che vanno dal 22 luglio e sino al 7 settembre inizio alle ore 19.00 con ingresso gratuito, il cartellone di questa stagione.

Testimonial d’eccezione ancora una volta una delle prime firme del quotidiano “La Repubblica”, Maurizio Crosetti che ha voluto così esprimere il suo endorsement per un evento che è diventato ormai un brand estivo in questo angolo di Sicilia. Questo è il suo commento:

“Registro come questa manifestazione cresca di in anno in anno di autorevolezza, di peso specifico degli autori invitati e del pubblico che segue questi incontri. Parlare a Sampieri di Cultura è un classico senza però mai prendere atteggiamenti mai paludati, troppo intellettualistici. La cultura deve essere raccontata con leggerezza che non è fatta di vacuità ma è fatta, come scriveva Italo Calvino, di tocco leggero che però fa andare nella profondità delle cose.”

Al progetto di quest’anno hanno aderito, tra gli altri, i seguenti autori: i filosofi Massimo Cacciari e Matteo Saudino, i giornalisti di chiara fama, Carmelo Sardo, Giuseppe Cerasa, Concetto Prestifilippo e Andrea G. Cerra, Salvo Palazzolo e Maurizio Crosetti, l’archeologo Christian Greco e la scrittrice Simonetta Agnello Hornby e lo scrittore Nicolò Carnimeo, il sociologo Francesco Pira. Sarà presente ancora il cineasta Felice Laudadio con l’attore Peppino Mazzotta per parlare dei cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri e l’attrice Ester Pantano. Parleremo di Front Water con il preside della Facoltà di Architettura, La Sapienza Roma, prof. Orazio Carpenzano.

Gli autori delle opere converseranno con giornalisti e critici letterari di chiara fama avendo a riferimento sempre un pubblico che si auspica delle grandi occasioni attesa la qualità degli autori scelti e delle opere individuate.

Due eventi che offriranno al pubblico, ormai fidelizzato e numeroso alle nostre iniziative, spunti e riflessioni su temi ricorrenti che danno un’immagine della società e dei flussi culturali che stiamo vivendo.

“Lavoriamo ogni anno per tenere la barra dritta su alcuni criteri, commenta Marco Sammito.

Il primo è quello della scelta del tema che deve avere un suo impatto sociale di interesse; la scelta dell’autore che non solo deve essere autorevole ma riconosciuto autorevole anche se non è una celebrità dello star system e poi il pallino fisso che la Cultura deve essere un bene di tutti e accessibile a tutti. Ringrazio l’associazione Donna Lidda che promuove questi eventi, Giorgio Vindigni del Pata Pata che ci offre una ospitalità fantastica e responsabile e ovviamente tutti gli sponsor che affiancano con convinzione il nostro progetto culturale che cresce grazie soprattutto a loro.”

Salva