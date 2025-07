Monterosso Almo. I consiglieri di minoranza del gruppo Grande Sicilia – Mpa prendono le distanze da Paolo Amato

Monterosso Almo – I consiglieri di minoranza Fabiano Esposito e Milena Sammatrice appartenenti al gruppo Grande Sicilia – MPA criticano fortemente la posizione assunta dal consigliere Paolo Amato prima forte oppositore dell’Amministrazione Comunale ed oggi nominato assessore sempre della stessa amministrazione. A tal proposito in queste ore è stato emanato un comunicato stampa . Ecco il testo:

“La nomina di Paolo Amato come assessore non è di certo una scelta dovuta al momento di difficoltà che il Paese attraversa ma è una scelta “*personale*” che, ha un’origine lontana sia nel tempo sia nello spazio, prima ancora che Monterosso entrasse in dissesto, frutto della brama di potere. Una tappa determinante di questa mossa sono state le elezioni provinciali che hanno permesso di saldare l’alleanza tra l’amministrazione e la regia esterna che ha voluto Paolo Amato assessore.

Con la determina sindacale n. 4 del 2 Luglio 2025, nella quale il Sindaco afferma che “_il consigliere Amato è passato da posizioni critiche verso l’operato dell’amministrazione comunale a posizioni di collaborazione, rivedendo e rivalutandone quanto fatto e quanto in programmazione_” prendiamo atto che gli anni a fianco di Amato sono stati vani. Noi consiglieri di minoranza, appartenenti al gruppo Grande Sicilia – MPA, prendiamo le distanze da tutto ciò e auguriamo al neo eletto assessore un buon lavoro.

Il progetto “Futuro Comune” è definitivamente fallito e archiviato per divergenze politiche e di vedute ma noi rimaniamo fedeli ai 708 cittadini che avevano riposto in noi la fiducia del cambiamento.

I consiglieri di minoranza

Esposito Fabiano

Sammatrice Milena”.

