Riorganizzazione posti letto: 71 posti attuabili in più per la provincia di Ragusa

Settantuno posti letto attuabili in più rispetto all’attuale pianta organica dell’ASP di Ragusa. E’ il risultato che arriva dall’ultima audizione presso la Commissione Sanità all’ARS presieduta dall’On.Laccoto alla quale ha partecipato in rappresentanza della provincia iblea l’On.Ignazio Abbate. “Un risultato importante per la nostra sanità – commenta l’On.Abbate – che vede accolte le proprie istanze scaturite da una sapiente opera di ricognizione e razionalizzazione dei posti letto in tutti i reparti dei tre ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica. Io ero già presente al primo incontro, mesi fa, quando venne presentata la riorganizzazione per la prima volta alla Regione. Già da allora si intuiva la bontà del lavoro svolto dalla Direzione Strategica coordinata dal Dott. Drago che ha convinto l’Assessorato alla Sanità. Grazie a questo riordino sappiamo che potenzialmente si possono attivare ben 71 posti letto in più il che significa più medici e più infermieri in servizio. Sarà un beneper tanti reparti ma in particolare per quelli di Pronto Soccorso che registrano le maggiori criticità in merito. Ci tengo a ringraziare l’Assessore Faraoni e il direttore generale Iacolino per aver accolto le istanze del nostro territorio e naturalmente la Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa per l’egregio lavoro svolto”.

Salva