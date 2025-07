Vittoria, Sicurezza urbana: consegnati tre nuovi suv alla Polizia Locale e presentati sei nuovi agenti

Vittoria – Nel pomeriggio di ieri, in piazza Ricca, si è svolta la cerimonia ufficiale di presentazione dei tre nuovi SUV MG ZS destinati alla Polizia Locale, che segnano un importante aggiornamento del parco mezzi comunale dopo circa quindici anni. Contestualmente, sono stati presentati i sei nuovi agenti recentemente entrati in servizio, a rafforzare l’organico del Corpo.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Francesco Aiello, il Presidente del Consiglio Comunale Concetta Fiore, gli Assessori, i Dirigenti comunali e il Comandante della Polizia Locale, Filippo Pancrazi. L’evento è stato arricchito dalla benedizione dei nuovi mezzi e degli agenti da parte di padre Salvatore Converso.

Il rinnovamento della dotazione veicolare e l’inserimento di nuovo personale rappresentano un passo significativo nell’azione dell’Amministrazione Comunale per il potenziamento delle politiche di sicurezza urbana. La disponibilità di mezzi moderni e l’incremento delle risorse umane consentiranno al Corpo di Polizia Locale di garantire un presidio più efficace e continuativo del territorio.

“L’arrivo di questi nuovi mezzi rappresenta un importante passo in avanti per il nostro Corpo – ha dichiarato il Comandante Pancrazi –. I SUV MG ZS, efficienti e versatili, ci permetteranno di operare con maggiore efficacia, contribuendo a un controllo più puntuale del territorio. Ringrazio l’Amministrazione Comunale per l’attenzione concreta riservata alla nostra funzione e alla sicurezza della città.”

L’intervento è parte di una più ampia strategia di rilancio e valorizzazione della Polizia Locale. Nonostante le esigue risorse dell’Ente, l’Amministrazione ha destinato circa 40 mila euro all’acquisto anche di nuove divise, completando un programma di aggiornamento strutturale che punta a restituire al Corpo piena operatività, modernità ed efficienza.

“La sicurezza urbana è una priorità di questa Amministrazione – ha commentato il Sindaco Aiello –. Con il potenziamento dell’organico e l’introduzione di nuovi veicoli, intendiamo rafforzare la presenza e la capacità d’intervento della Polizia Locale. È un investimento nella sicurezza dei cittadini e nella qualità dei servizi pubblici. Con questo rinnovamento, Vittoria dimostra di voler affrontare con serietà le sfide del presente, mettendo al centro la fiducia e il benessere della propria comunità. Intanto, siamo ancora in attesa di riscontro da parte del Ministero dell’Interno, al quale abbiamo chiesto l’assegnazione di ulteriori 60 unità: un potenziamento che riteniamo indispensabile per fronteggiare efficacemente le criticità presenti e garantire un controllo capillare su tutto il territorio comunale.”

