Tribunali soppressi: l’assemblea di Roma rivela frustrazione e chiede le dimissioni del Sottosegretario Delmastro

Roma – Un’Assemblea tesa e carica di delusione si è tenuta oggi a Roma, presso la sede dell’Organismo Congressuale Forense, riunendo i Comitati dei Tribunali soppressi di tutta Italia. L’incontro, volto a fare il punto su sette anni di battaglie per la Giustizia di Prossimità, ha evidenziato un profondo senso di tradimento e insoddisfazione verso le promesse governative.

L’assenza dei Sottosegretari alla Giustizia, On. Andrea Delmastro e On. Tullio Ferrante (che subentra a Ostellari), a conoscenza dell’appuntamento da tempo, ha amplificato il malcontento. A rendere ancora più evidente la distanza, la comunicazione all’ultimo istante dell’indisponibilità a partecipare anche del Vice Ministro Sen. Francesco Paolo Sisto per un “indifferibile impegno sopravvenuto”. Perfino un delegato proveniente dalla Sicilia non ha potuto prendere parte fisicamente all’evento a causa di un banale ritardo all’aeroporto di Catania, al quale non è stato consentito l’imbarco.

Il documento approvato dall’Assemblea, letto e condiviso, non lascia spazio a interpretazioni: si denunciano sette anni di “tanti incontri e promesse, tanti sacrifici, tantissime parole, ben pochi i fatti”. Le attese di un ripristino dei Tribunali soppressi, chiusi nel 2013 nell’ottica di fantomatici risparmi e maggiore efficienza, sono state disattese. Il Comitato sottolinea come gli obiettivi dichiarati di risparmio e efficienza siano “clamorosamente falliti”, generando sprechi e disservizi.

Particolarmente critica la recente inversione di rotta da parte del Ministero. Dopo aver inizialmente aperto alla possibilità di ripristini basati su “circondari più ampi”, secondo quanto dichiarato dal Sottosegretario Delmastro in precedenti incontri, l’ultima comunicazione ha parlato di una ripartenza limitata a soli quattro Tribunali abruzzesi (già in proroga per eventi sismici) e altri tre (uno al Nord, uno al Centro, uno al Sud), abbandonando i criteri oggettivi proposti dai territori. Questa scelta, definita “discrezionale” e “frustrante”, viene vista come un danno alla credibilità delle Istituzioni e un ostacolo all’accesso dei cittadini alla giustizia.

L’Assemblea ha chiesto con forza che il Vice Ministro Sisto si faccia portavoce della volontà di ricondurre le scelte del Governo ai principi originariamente enunciati. La delusione è tale che il documento approvato si conclude con una richiesta esplicita: “In mancanza, il Sottosegretario Delmastro debba trarre le conclusioni dalle sue inadempienze e debba valutare le sue dimissioni – denuncia l’avvocato Enzo Galazzo, del Comitato Pro Tribunale di Modica”.

I rappresentanti dei Tribunali soppressi, pur provando un profondo senso di frustrazione, si dicono pronti a riprogrammare la loro strategia e individuare nuovi canali istituzionali, lanciando un appello affinché altri “più bravi e più forti” raccolgano il testimone di questa lunga e difficile battaglia per la Giustizia di Prossimità.

