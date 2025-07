Evento Storico per Pozzallo: La “Oceania Nautica” apre le porte al turismo crocieristico

Pozzallo – Una giornata memorabile per il porto di Pozzallo: questa mattina ha attraccato per la prima volta nella sua storia una nave da crociera, la maestosa “Oceania Nautica”. Partita da Montecarlo e diretta a Civitavecchia per concludere la sua crociera, l’imponente imbarcazione da 30.000 tonnellate, con oltre 600 passeggeri a bordo, ha segnato un momento di svolta per lo scalo ibleo.

La “Oceania Nautica” è rimasta ancorata fino alle 19, concedendo ai suoi passeggeri l’opportunità unica di esplorare non solo la vivace cittadina marinara di Pozzallo, ma anche le innumerevoli attrazioni artistiche, storiche e paesaggistiche che l’intera provincia di Ragusa ha da offrire.

L’arrivo di questa nave rappresenta un banco di prova cruciale per il porto di Pozzallo, che ambisce a ritagliarsi un ruolo significativo nel crescente panorama del turismo crocieristico mediterraneo. Le ricadute positive per l’intero territorio sono evidenti, con nuove opportunità economiche e occupazionali che si prospettano all’orizzonte.

La compagnia di navigazione, sul suo sito, descrive Pozzallo come una “perla costiera siciliana”, elogiandone le splendide spiagge insignite della Bandiera Blu e la strategica vicinanza a gioielli del barocco come Noto, Modica e Ragusa.

Per garantire che l’attracco della “Oceania Nautica” non rimanga un evento isolato, è fondamentale adottare una visione strategica a medio e lungo termine. Solo così Pozzallo potrà consolidare la sua posizione e attirare l’attenzione di altre compagnie crocieristiche, trasformando questo successo iniziale in una presenza stabile e redditizia nel circuito delle crociere.

Salva