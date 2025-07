Modica. Memorial “Nino Viola” di calcio a 7: concluse le due fasi a eliminazione diretta

Modica – Si sono concluse ieri al Centro Sportivo Airone, le due fasi a eliminazione diretta riservate alle squadre che alla fine della fase a gironi si sono classificate dal quinto all’ottavo posto (prima fase) e alle formazioni che al termine delle qualificazioni si sono piazzate al terzo e quarto posto.

Pronostici per lo più rispettati nelle prime due serie a eliminazione diretta. Nel primo turno (quello riservato alle squadre classificate dal quinto all’ottavo posto) la Matteini Teloni ha prevalso nettamente per 8 -1 sui Draghi del Sud, mentre la Iachininotese/Furgentini passa al turno successivo battendo ai rigori 8 – 6 la Falegnameria Liuzzo. Nell’ultimo match della prima fase, infine, goleada della Global/BMT/Sortino che ha giocato al tiro a bersaglio con la Rimeg che si è arresa con il punteggio di 15 – 5.

Il secondo turno a eliminazione diretta, si è aperto con il successo ai rigori della Matteini Teloni che ha battuto 8 – 6 la Kasarreda. Vittoria sofferta anche per la Moto Rood che batte dopo i tiri dal dischetto per 6 – 5 la Global/BMT/Sortino. Stacca il pass per i quarti di finale anche la Car.Al che al termine di una partita combattutissima s’impone per 3 – 2 sulla R.S.T. Ai quarti di finale del torneo in memoria dell’indimenticato giocatore del Modica Calcio anche la Falegnameria Clad dopo il successo per 3 – 1 sulla Iachininotese/Furgentini.

Da domenica, dunque, la kermesse diventata ormai appuntamento fisso delle estati modicane entrerà nella fase conclusiva, con la disputa delle gare dei quarti di finale, in cui entreranno in scena come teste di serie le big del torneo (le squadre che si sono classificate al primo e al secondo posto della fase a gironi).

Questi gli accoppiamenti:

domenica ore 20 Vetreria Carpenzano – Falegnameria Clad e sempre alle 20 sull’altro campo si sfideranno Beauty Man – Matteini Teloni. Alle 21, invece, sempre in contemporanea sui due campi della struttura di via Rocciola Scrofani, si contenderanno un posto in semifinale Piscine Sirio Sport – Car.Al e Casa della Frutta – Moto Rood. Le squadre che supereranno il turno accederanno alle semifinali.

