Il modicano Rizza eletto nel Collegio dei sindaci di Inarcassa

Roma – Modica avrà un ruolo di spicco negli organi statutari di Inarcassa per il quinquennio 2026-2031. L’ingegnere Andrea Rizza, già noto per il suo impegno all’interno del Comitato Nazionale dei Delegati dell’ente, è stato ufficialmente eletto componente del Collegio dei Sindaci di Inarcassa, l’ente di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti. L’elezione, avvenuta in occasione della recente tornata elettorale per il rinnovo degli organi statutari, garantisce alla provincia di Ragusa una rappresentanza diretta ai massimi livelli decisionali dell’ente previdenziale.

L’ingegnere Rizza, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ragusa, ha espresso profonda gratitudine e orgoglio per la fiducia ricevuta, sottolineando l’importanza del suo nuovo incarico. “È con immensa gratitudine ed orgoglio che voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe per la fiducia ricevuta sia in occasione della elezione a Delegato provinciale, avvenuta nello scorso mese di marzo, che adesso per la successiva elezione come componente del Collegio dei Sindaci,” ha dichiarato Rizza. “Affronto questo delicato incarico con senso di responsabilità ed abnegazione consapevole dell’importanza del ruolo di controllo e garanzia che il Collegio dei Sindaci riveste nella tutela degli interessi degli iscritti e della sostenibilità del sistema previdenziale.”

Questa elezione è il culmine di un percorso di impegno e lavoro che ha portato la provincia di Ragusa a un significativo riconoscimento all’interno di Inarcassa. Il Collegio dei Sindaci, un organo fondamentale per la governance dell’ente, sarà composto da cinque membri: due eletti internamente dal Comitato Nazionale dei Delegati e tre di nomina ministeriale, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia. La presenza dell’ingegnere Rizza garantirà che le istanze e gli interessi degli iscritti della provincia di Ragusa siano rappresentati e tutelati con la massima attenzione.

