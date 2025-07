Sabato a Marina di Ragusa la tappa di “Piazza del volontariato”

Anche Ragusa accoglie con entusiasmo una tappa di “Piazza del volontariato”, il percorso di animazione territoriale promosso dal Centro di Servizio per il volontariato Etneo (CSVE) per dare visibilità al protagonismo delle associazioni e al lavoro quotidiano dei volontari.

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative dell’anno che vede Palermo Capitale Italiana del volontariato, sottolineando il valore del volontariato in tutta l’Isola e promuovendo un messaggio di condivisione che unisce città diverse in un unico grande progetto collettivo.

L’iniziativa si svolgerà sabato 5 luglio, a partire dalle ore 18.00, sulla Terrazza del Porto di via Livorno, a Marina di Ragusa e vedrà la partecipazione attiva di 21 Enti del Terzo Settore del territorio ibleo.

Sarà un pomeriggio all’insegna della solidarietà, della partecipazione e del divertimento: animazione e laboratori creativi per bambini, giochi e attività ludico-motorie coinvolgeranno le famiglie in uno spirito di comunità; allo stesso tempo, ci sarà spazio per momenti di sensibilizzazione sulla cultura del dono, con dimostrazioni pratiche di protezione civile, primo soccorso e tecniche salva-vita.

Dalle 20:30, il pomeriggio lascerà spazio alla magia dell’arte e dell’emozione: alcune associazioni daranno vita a piccoli sketch teatrali, mentre altre proporranno un momento poetico in grado di coniugare parole e impegno sociale.

«Portare “Piazza del Volontariato” a Ragusa significa valorizzare il protagonismo delle associazioni locali e le mille risorse che i volontari mettono in campo ogni giorno. La diversità di esperienze, competenze e culture arricchisce le iniziative, favorendo soluzioni innovative e una

maggiore inclusione sociale – commenta il presidente del CSVE Salvo Raffa – l’evento è una festa, ma anche un’occasione di crescita civile, che avvicina la cittadinanza al senso autentico del dono e della solidarietà. Insieme possiamo riscoprire la forza della partecipazione attiva e costruire comunità più coese, capaci di ascolto e corresponsabilità».

