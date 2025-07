Al via Ibla in Festa fino al 17 agosto

Ragusa – L’estate tra i palazzi barocchi si trasforma in una esperienza indimenticabile. La città antica di Ragusa si prepara a proporre un’estate diversa dal solito. Uno scrigno di pietra e meraviglia che si accende di musica, teatro e risate. Il Ccn Antica Ibla vuole valorizzare i luoghi più iconici affinché diventino una occasione importante per incontrarsi, emozionarsi, ridere e ballare. Si comincia con Ibla Grand Prize, il prestigioso concorso internazionale che si tiene da domani, 5 luglio, sino all’11, e che porta in città musicisti da tutto il mondo. “Da sottolineare – afferma il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa – che i concerti gratuiti al tramonto e all’ombra dei palazzi barocchi si terranno anche sul palco di piazza Pola, un gradito ritorno che renderà più coinvolgente questa esperienza. Poi avremo, nei giorni a seguire, la festa della musica, il cabaret con Toti e Totino, il premio Cristina Guastella al Giardino ibleo, l’evento speciale sui 200 anni del museo egizio che unisce cultura e racconto; e, ancora, la notte delle stelle cadenti in piazza Pola, la festa del Ferragosto e poi uno spettacolo di circo-teatro unico, ironico e poetico. Insomma, il piatto è ricco. Aspettiamo visitatori provenienti da ogni dove che intende condividere con noi le opportunità di animare occasioni diverse per incontrarsi, emozionarsi, ridere o ballare”.

Salva